Украинский консул посетил незаконно осужденных в РФ Костенко и Выговского – МИД

Как сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, 8-9 ноября в помещении исправительной колонии в г. Кирово-Чепецк (Кировская область) состоялись встречи консульского должностного лица Посольства Украины в РФ с Костенко и Выговским.

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«Во время встреч консул проверил условия содержания и состояние соотечественников. Украинцам была предоставлена надлежащая консульско-правовая и материальная помощь. Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Выговский в сентябре 2014 года был незаконно задержан оккупационными властями на временно оккупированной территории Крыма и обвинен в шпионаже. В декабре 2015 года он был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Костенко обвинялся в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол. В мае 2015 года так называемый Киевский районный суд оккупированного Симферополя приговорил Костенко по статье 222 ч. 1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) к наказанию сроком на 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был сокращен до 3 лет и 6 месяцев.