Маккейн: поведение Путина – это поведение бандита и убийцы

10:16, 31 декабря 2016
Политика
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Американский сенатор Джон Маккейн сравнил поведение президента России Владимира Путина с поведением бандита и убийцы.

Джон Маккейн / REUTERS

Об этом он сказал, комментируя вероятность того, что США пересмотрят позицию относительно аннексии Крыма на фоне заявлений новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщает Радио Свобода.

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"Ну тогда бы вам, во-первых, пришлось перезаключить Будапештский меморандум, подписантом которого является США. Меморандум гарантировал, что Крым является частью Украины – в обмен на то, что будут уничтожены ядерные запасы, 100 с чем-то единиц ядерного оружия Украины. Действия России – явное нарушение договоренностей, которые сами же русские и подписали. Отношение к нему Путина, его поведение – это поведение бандита и убийцы", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, в связи с нарушением Будапештского меморандума РФ, с Москвой не стоит заключать договоренностей, потому что они не будут действовать.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря сенаторы Маккейн и Линдси Грэм встретились с президентом Украины Петром Порошенко.

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Теги: #Крым#Путин#Маккейн#Москва