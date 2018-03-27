Мороз и Тимошенко АБСОЛЮТНО объединились против Нашей Украины?

В конференц-зале БЮТ на настенных экранах эмблемы партии Тимошенко и Мороза стояли рядом. Журналисты знали, чего следовало ожидать от Юлии Владимировны, да и участие в пресс-конференции лидера социалистов Александра Мороза тоже в известной степени было прогнозируемым.

Появились словно супруги – он в темном костюме, она – в нежном, почти “социалистического” розового цвета, свитере.

Юлия Владимировна – как и всегда – излучала чувство победы и запах весны. В то же время, серьезная и сосредоточенная, она села за “свадебный” стол, перед которым стоял букет белых лилий. Опять почему-то пришла мысль о браке. Хотелось бы надеяться, по любви. В конечном итоге, слова лидера БЮТ подтверждали эту версию.

Казалось, она до сих пор не отошла от предвыборной полемики – до сих пор охрипший голос Тимошенко давал понять, что отдохнуть после выборов она горлу не давала.

Вот она взглянула в мою сторону и улыбнулась. Мило так, хоть и утомленно. Неужели мне?! Где там! Здесь, в уголке зала столпилась группа поддержки от БЮТ и СПУ – первые номера от партий в Верховную Раду. Это из-за них охранники так безжалостно выталкивали журналистов из “рабочей зоны” – небольшого свободного пятачка площади.

Пытаюсь услышать Юлию Владимировну через динамики. Хоть и сразу понимаю, что где-то я это уже слышал...

На языке у “весенней” Юли – критика руководства “Нашей Украины” за затягивание подписания соглашения о создании помаранчевой коалиции:

- Это есть АБСОЛЮТНО причины промедления... Мы (БЮТ с СПУ. – УНИАН) хотим еще раз доказать, что мы АБСОЛЮТНО намереваемся... Наступил АБСОЛЮТНО ровно десятый день после выборов, но ни единого шага со стороны “Нашей Украины”... В такой ситуации коалиция может быть создана при АБСОЛЮТНО непрозрачных обстоятельствах (о возможном соглашении НУ и Партии регионов – УНИАН).

И о вчерашнем протоколе Бессмертного:

- Ну что там написано? О том, что трава зеленая и что солнце ярко, весна пришла! Абсолютно!

После такой насыщенной весной критики политических оппонентов-партнеров, Юлия Владимировна еще раз продемонстрировала свою преданность помаранчевой идее и вместе с Александром Александровичем поднялась для подписания общего открытого письма Президенту Украины.

“Мочите козлов!, - послышался голос из толпы.

Потом она сказала:

- Мы АБСОЛЮТНО единодушны в том, что помаранчевая коалиция должна быть подписана в ближайшее время. Я АБСОЛЮТНО соглашаюсь с тем, что не должно быть АБСОЛЮТНО никакого смешивания политической крови! И мы АБСОЛЮТНО не изменим свою позицию относительно Партии регионов!

Дойдя до полного абсолютизма, Тимошенко немного еще отвечала на вопрос, но по большей части это делал Александр Мороз, который не достиг еще такой границы риторического апогея.

В конечном итоге лидер БЮТ поспешно покидала помещение: “Не будем терять времени - нужно подписывать коалицию!” И побежала.

АБСОЛЮТНО!

Дмитрий Стаховский