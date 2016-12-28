Суд на неопределенный срок отложил рассмотрение дела Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня адвокаты Януковича сначала заявили об отводе прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма, однако это ходатайство судья не удовлетворила.

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После этого адвокаты подали еще одно ходатайство с просьбой приостановить рассмотрение ходатайства ГПУ, поскольку попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать это дело, так как сомневаются, что оно находится в юрисдикции именно Печерского райсуда.

Судья Кристина Тарасюк удовлетворила это ходатайство и объявила перерыв в заседании на неопределенный срок, поскольку вопрос о проведении следующего заседания будет зависеть от решения Апелляционного суда.

Вместе с тем прокуроры считают, что данное ходатайство адвокатов Януковича приведет лишь к затягиванию времени, поскольку абсолютно уверены, что Апелляционный суд возвратит ходатайство Генпрокуратуры в Печерский райсуд.

В частности, прокурор Крым в комментарии УНИАН отметил, что Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена однозначная норма - дело рассматривается судом по месту нахождения органа, который обратился в суд, в данном случае Генеральной прокуратуры, которая находится в Печерском районе Киева.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту уведомление о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу против пяти бывших «беркутовцев».

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.