Геращенко прокомментировала намерение боевиков передать Украине двух пленных женщин через Савченко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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«СМИ настойчиво просят о комментарии по поводу возможного освобождения из ОРДЛО двух женщин. Друзья, здесь может быть только одна позиция и один комментарий. Мы счастливы освобождению каждого заложника, мы счастливы, что люди встретят праздники дома. Мы счастливы, что решение украинской стороны в одностороннем порядке передать к новогодним праздникам ОРДЛО 15 человек из того списка, который они запрашивали (кстати, в этом списке есть 6 женщин), способствует гуманитарным жестам и движениям», - заявила Геращенко.

«Что касается двух женщин, фамилии которых прозвучали, то их судьба неоднократно обсуждалась в минской группе еще с весны, одна из них работает в медиа, вторая в одном из государственных учреждений... Возможно, поэтому их задержали. И хорошо, что скоро они будут дома. Я очень и очень искренне рада», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.