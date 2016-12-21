Украина выдаст Италии соучастника похищения картин из музея Вероны (фото)

Украина выдаст Италии одного из соучастников похищения картин из музея Вероны. Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.

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Сегодня президент Украины Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко торжественно передали итальянской стороне 17 произведений искусства, похищенных из музея «Кастельвеккио» города Верона.

Сарган напомнила, что картины были найдены военной прокуратурой. «Кроме того, был задержан один из соучастников похищения картин. Сейчас Генпрокуратура приняла решение о его выдаче компетентным органам Итальянской республики в течение ближайших недель», - отметила Сарган.

Как сообщал УНИАН, осенью 2015 года из музея «Кастельвеккио» похитили 17 ценнейших картин старых мастеров – Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи. В краже были задействованы братья, один из которых был охранником в музее. Преступники сымитировали нападение на охрану и совершили кражу. Они выполняли заказ, который получили с одного из регионов РФ, вероятно, от одного из частных коллекционеров из Чечни.

6 мая 2016 года пограничники и прокуратура за 1,5 км от границы с Молдовой (в Одесской области) задержали эти 17 картин. 7 мая художественная экспертиза установила, что картины являются оригиналами.

13 июня в Киеве в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка этих картин.