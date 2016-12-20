На выборах в ОТО "Видродження" получило новых депутатов в 6 областях Украины

Таковы предварительные данные подсчета голосов первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые состоялись 11 и 18 декабря 2016 года, сообщил заместитель председателя Партии "Видродження" Владимир Пилипенко.

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Так, по предварительной информации, в состав советов объединенных территориальных общин избрано порядка 50 депутатов от Партии «Відродження», которые будут представлять политическую силу в 18 советах ОТГ.

В частности, депутаты от Партии "Видродження" избраны в состав советов объединенных территориальных общин в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Донецкой областях.

Наибольшее количество мандатов Партия «Відродження» получила в Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.

Кроме того, ожидается создание фракций Партии "Видродження" во вновь созданных советах объединенных территориальных общин в Харьковской и Закарпатской областях.

Полный список представительства депутатов Партии "Видродження" в объединенных территориальных общинах по результатам выборов 11 и 18 декабря 2016 года будет обнародован после завершения окончательного подсчета голосов избирателей.

«Эти выборы в очередной раз дали нам возможность нарастить депутатский корпус. С каждым днем ​​к составу нашей политической команды присоединяются сильные личности, которые будут эффективно представлять Партию «Відродження» на уровне регионов. Большинство из них – это люди дела, которые знают о проблемах местного самоуправления и готовы предлагать пути их решения. Также отмечу, что результаты выборов свидетельствуют о том, что поддержка партии "Видродження" на местном уровне растет, а значит это закладывает основы для развития нашей политической силы и побед в будущем», – отметил по результатам выборов Владимир Пилипенко.