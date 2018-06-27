Что означает решение НАТО?

Украина не получила ПДЧ. Вместо этого Альянс предложил нам еще более усиленное сотрудничество. Такое усиление, по словам генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, будет означать создание Национальных годовых планов (НРП), а также усиление информационных центров НАТО в Киеве. Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает такое решение позитивным.

Комментируют политики и эксперты.

Тарас Чорновил, народный депутат (ПР):

ДО ТЕХ ПОР ПОКА МЫ НЕ РЕШИМ СВОИ ВОПРОСЫ, НАТО БУДЕТ ШАРАХАТЬСЯ ОТ НАС КАК ОТ ПРОКАЖЕННЫХ

Заявление министра иностранных дел Украины о том, что Украина «фактически получила ПДЧ» выглядит по крайней мере странно и даже смешно. Нам просто продлили действие предыдущих планов. Годовой план, который сейчас объявили, ничем не отличается от тех планов, какие мы ежегодно утверждали, продолжали, осуществляли. Такие планы Украине нужны, потому что в них заложена модернизация и реформа вооруженных сил. Также предусмотрены изменения в социальном и политическом укладе, то есть нужные вещи... Но эти вещи мы делали и два, и шесть лет тому назад.

Решение в Брюсселе больше напоминает школьный вариант - когда ученика оставляют на второй год. Нам дали понять, что, кроме ежегодных планов, мы сделали далеко не все, мы не достигли того уровня, при котором можно выходить на более-менее финишную прямую.

Как по мне, это - очень болезненная пощечина, но, получив ее, не нужно делать какие-то бравурные заявления, а просто посмотреть, чего мы еще не сделали, и просто работать дальше.

Относительно самой перспективы НАТО... Знаете, сколько не кричи “халва! халва!”, во рту слаще не станет». Наши лидеры себя зомбируют, они только повторяют себе: «Нас так хотят в НАТО, нас так туда принимают, но нам мешают». То Россия виновата, то еще кто-то виноват. Да, Россия влияет на принятие решения, но заявлять, что все являются лоббистами России неправильно, потому что по такому принципу назовем и Америку лоббистом России. Потому что последнее заявление Кондолиззы Райс свидетельствует, что и Америка охладела к НАТОвским перспективам Украины. То есть полноценных лоббистов Украины уже не осталось.

Одно из основных заданий НАТО сейчас - повышение общего уровня безопасности в мире, и, исходя из этого, оцениваются присоединения новых стран. Вот, например, присоединение Албании повышает или понижает уровень безопасности в мире? Повышает, потому что Албания может превратиться, если ее не включить в эту систему, в основной траффик для поставки наркотиков из Афганистана в Европу. Включение Македонии снимает колоссальные проблемы противостояния, которые есть в этой стране. Включение Сербии снимает противостояние Сербия - Косово.

Когда мы говорим об Украине для НАТО, то это увеличивает уровень опасности для самого НАТО. Потому что Украина на сегодняшний день так поссорилась с Россией, что ее присоединение к НАТО перерастет в противостояние между НАТО и Россией.

Пока мы не снимем свои внешние и, бесспорно, внутренние проблемы - склады с боеприпасами, которые постоянно взрываются, политическую ситуацию, - до тех пор НАТО будет шарахаться от нас, как от прокаженных.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины:

ФОРМУЛИРОВКА ПДЧ БЫЛА СНЯТА В СВЯЗИ С ДАВЛЕНИЕМ РОССИИ

Формулировка такого решения свидетельствует о том, что Альянс выполняет свои обязательства относительно будущего членства Украины и Грузии в НАТО.

После кавказской войны мы видим определенный сдвиг интересов определенных стран. Прежде всего - Германии и Франции в сторону России. А это, конечно, усиливает оппозицию в Альянсе против членства Украины и Грузии в НАТО. Однако все-таки консенсус достигнут, и страны подтверждают свои обязательства принять Украину и Грузию в НАТО.

Относительно ПДЧ. В данном случае мы видим подмену ПДЧ Национальными годовыми планами (НРП). Очевидно, эти планы будут включать то содержание, которое предусмотрено ПДЧ, но это не будет называться ПДЧ. И это, собственно, не будет обязующим механизмом для самого НАТО...

Годовые планы, будучи по содержанию подобными к ПДЧ, не будут иметь юридического контроля со стороны Альянса. Вместо этого мы видим механизм сотрудничества: планы будут выполняться, и это в будущем может быть предпосылкой вступления в НАТО.

По политическим соображениям формулировка ПДЧ была снята в связи с давлением со стороны России.

Безусловно, что отказ в предоставлении Украине ПДЧ можно считать победой России. Первую победу Россия получила на Бухарестском саммите. Тогда она впервые остановила расширение Альянса на постсоветское пространство и сегодня закрепила этот успех после кавказской войны.

Очевидно, что это было компромиссное решение. НАТО пытается все-таки сохранить суть тех мер, которые предусматривало ПДЧ. Для нас это не такая плохая ситуация, но и нельзя сказать, что это есть наш выигрыш. Это просто продвижение, но достаточно маленькое продвижение.

Возможно, генсекретаря НАТО и не интересует беспокойство России, но мы видим, как это интересует Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

Леонид Кожара, заместитель председателя Комитета ВР иностранных дел (ПР):

ФРАЗА «УКРАИНА ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧИЛА ПДЧ» НАПОМИНАЕТ «БЫТЬ НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННОЙ»

Решение, которое приняли члены НАТО, прогнозировалось, поскольку есть достаточно жесткая позиция некоторых стран-членов Альянса. Это Франция, Германия, Италия, Нидерланды.

А вы знаете, что в последнее время и Соединенные Штаты изменили свою позицию: сказали, что Украине ПДЧ не нужно, а возможен вариант прямого присоединения к НАТО.

Верховная Рада приняла постановление, согласно которому вопрос относительно вступления в военно-политические союзы решается по результатам всеукраинского референдума. То есть, принимая такое решение, НАТО уже понимало, что единственный шаг для Украины для определения по этому вопросу - проведение референдума.

Если перевести с дипломатического языка, на котором говорит НАТО, то это будет означать: «Вы у себя определитесь, пожалуйста. Причем определитесь в соответствии с законодательством».

Вокруг НАТО создано много мифов - как со стороны самого НАТО, так и у нас внутри. В частности мифы, что НАТО - это фактически благотворительная организация, путь к благополучию, экономическому росту и так далее.

Сегодня генсек НАТО говорит, что сотрудничество с Россией будет возобновлено. Следует отметить, что эта инициатива принадлежит НАТО, а не России.

НАТО также заинтересовано в сотрудничестве с Украиной. Какие это будут формы, посмотрим. Думаю, что НАТО в сегодняшних условиях быстро будет реформироваться. Реализуется идея превращения из оборонной организации в оборонную безопасность. Причем с самым широким привлечением России и Украины.

Я как дипломат, специалист, считаю, что Украине в сегодняшнее НАТО вступать не нужно, следует дождаться его реформации.

Знаете, фраза Владимира Огрызко «Украина фактически получила ПДЧ» напоминает фразу «быть немножко беременной», тут либо быть, либо - нет. Что мы получили? Да ничего мы не получили.

Дмитрий Корчинский, глава партии «Братство»:

НАТО ДЕРЖИТ РОССИЮ В ТОНУСЕ

Господин министр имел право так говорить, потому что лозунг «самое быстрое вступление в НАТО» - это лозунг для внутреннего потребления. С самого начала было ясно, что для НАТО невыгодно видеть Украину и Грузию в своем составе.

С сугубо военной точки зрения, было выгодно иметь прослойку между собой и Россией, а не иметь границу со страной относительно которой, собственно, и создавался блок.

Игры с Украиной и Грузией относительно их членства в НАТО - это игры с Россией. Свои отношения с Россией Европа, которая внутри НАТО, будет ставить всегда выше интересов Украины, Грузии.

Решение в Брюсселе означает, что нас никто и не собирался брать в НАТО. Альянсу это не было выгодно ни с военной точки зрения, ни с политической. НАТО было выгодно играть таким способом, то есть грозить России своим последующим расширением на восток, чтобы держать ее в тонусе, чтобы был предмет для переговоров. Но брать Грузию и Украину в НАТО никто не собирался.

Опрашивала Ксеня Лесив