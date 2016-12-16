Бывшая фракция Савченко не будет инициировать лишение ее мандата

Как сообщила пресс-служба Тимошенко, такую инициативу выдвигать не будут, потому что «люди отдали за нее голоса, и она имеет право работать в Верховной Раде».

«Надежда Савченко сегодня организует свое собственное общественное движение, собственный политический путь, и она имеет на это право», – заявила Тимошенко.

Также она напомнила, что депутаты фракции на своем заседании приняли решение об исключении Савченко из фракции из-за расхождения в подходах относительно ситуации на Донбассе.

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«Мы определили во время заседания фракции, что наши дороги разошлись, и что теперь Надежда Савченко будет работать как внефракционный депутат Верховной Рады. Наши позиции расходятся в том, что партия ВО «Батькивщина» считает, что никаких переговоров с террористами, которые сегодня являются инструментом захвата и оккупации Донбасса, быть не может», – сказала Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким с участием российской стороны.

По словам Савченко, встреча «была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».

В Кремле подтвердили факт «неофициальных» переговоров с Савченко по обмену пленными, а также назвали переговоры Украины с боевиками «безальтернативными».

В свою очередь президент Петр Порошенко считает, что встречи народного депутата Надежды Савченко с главарями боевиков «ДНР» и «ЛНР» не приносят пользы ни ей, ни Украине.

«Я никому не позволю делать вид, что в Украине есть внутренний конфликт, и обелить Российскую Федерацию, какими бы мандатами это ни прикрывалось. Кстати, я действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я думаю, что такие шаги ни ей не на пользу, ни стране», - заявил Порошенко.