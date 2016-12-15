Компромисс с Нидерландами по ассоциации Украина-ЕС могут отложить - еврочиновник

Об этом в кулуарах саммита рассказал представитель офиса Совета ЕС, сообщает ЕвроПравда.

"Достаточно сложный вопрос Украины, который делится на две группы. Первое – в отношении Нидерландов. С одной стороны, мы все понимаем, что соглашение должно вступить в силу. С другой – мы также понимаем, что премьеру Рютте надо отчитываться перед своими избирателями. Дискуссии об этом продолжаются, но нельзя исключить, что окончательное решение может быть принято позже", - отметил он.

Читайте такжеЕС и Нидерланды пока не смогли договориться по ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Еврочиновник также добавил, что лидеры ЕС находятся в "постоянной телефонной связи с президентом Порошенко", обсуждая возможные условия компромисса.

Второй вопрос, который касается Украины – продолжение санкций против РФ.

"Здесь разногласий нет – все признают, что минский процесс не действует, что влияет на необходимость продолжения (санкций – Ред.)", - пояснил еврочиновник.

Ранее УНИАН сообщал, что среди стран, которые были в оппозиции к требованиям Нидерландов по ратификации Соглашения Украина-ЕС, наибольшее сопротивление продемонстрировала Польша.