Компромисс с Нидерландами по ассоциации Украина-ЕС могут отложить - еврочиновник

16:37, 15 декабря 2016
Политика
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Представители Совета ЕС допускают, что решение по возможному компромиссу с Нидерландами относительно Соглашения об ассоциации с Украиной может быть отложено.

Компромисс с Нидерландами об ассоциации может быть отложено / Фото УНИАН

Об этом в кулуарах саммита рассказал представитель офиса Совета ЕС, сообщает ЕвроПравда.

"Достаточно сложный вопрос Украины, который делится на две группы. Первое – в отношении Нидерландов. С одной стороны, мы все понимаем, что соглашение должно вступить в силу. С другой – мы также понимаем, что премьеру Рютте надо отчитываться перед своими избирателями. Дискуссии об этом продолжаются, но нельзя исключить, что окончательное решение может быть принято позже", - отметил он.

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Еврочиновник также добавил, что лидеры ЕС находятся в "постоянной телефонной связи с президентом Порошенко", обсуждая возможные условия компромисса.

Второй вопрос, который касается Украины – продолжение санкций против РФ.

"Здесь разногласий нет – все признают, что минский процесс не действует, что влияет на необходимость продолжения (санкций – Ред.)", - пояснил еврочиновник.

Ранее УНИАН сообщал, что среди стран, которые были в оппозиции к требованиям Нидерландов по ратификации Соглашения Украина-ЕС, наибольшее сопротивление продемонстрировала Польша.

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Новость в сюжете: Нидерланды и ассоциация ЕС с Украиной
Теги: #Украина#Евросоюз#ассоциация#ратификация#Нидерланды