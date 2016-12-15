СМИ опубликовали видео, на котором неизвестные "суфлеры" дают Онищенко инструкции перед интервью

На нем Онищенко проходит инструктаж перед интервью, в ходе которого двое неизвестных рассказывают ему, как выглядеть "не партнером Порошенко, который сбежал", а преследуемой "жертвой тирана".

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На видео отчетливо слышно голоса двух разных людей, которые поучают украинского депутата, что и как говорить. Причем один из неизвестных, обладатель яркого украинского акцента, играет роль ведущего, а второй – консультанта, следящего за чистотой месседжей.

"Повторимся, мы не знаем, где было снято это видео, но точно уже не в Украине, и уж точно укладывается в те кремлевские идеологемы, которые г-н Кадыров озвучивал на российском ТВ", - пишет Обозреватель.

Ведущий. Я там махну, я сейчас не махаю там, мы поговорим еще. Я сейчас не буду задавать вопросы, потому что получится, что наводящие вопросы, наводящие... То есть, нельзя задавать наводящие вопросы. Поэтому сказать, вы сейчас начните с такой фразы. Сейчас он включит, пауза - 1 секунда, вы говорите: "Но та ситуация, когда я его считал партнером, потом изменилась". Ведь это так и есть...

О. Угу. Ну да.

В. Это ж правда. Но та ситуация, когда я его считал партнером, изменилась. И после чего изменилась. К чему он вас принуждал, потом он начал забирать кампанию... Он агрессор, понимаете? А вы вынуждены были идти у него на поводу. А так сейчас получается, что вы - его партнер, который от него сбежал. А тут надо давление. Потом я вам задам... просто я не буду сейчас... я вам задам вопрос, когда вы все расскажете, скажу, ну а как вы себя чувствуете, когда с такими заявлениями выступаете, вы не боитесь за свою жизнь, вообще за ситуацию? Вы должны сказать, что я в своей жизни вообще столько всего пережил, и я понимаю, что-то нужно оставить детям, память какую-то, надо быть честным, сесть и сказать правду в глаза: мне угрожают, мне действительно присылают угрозы, можете говорить, можете не говорить, но я для себя принял решение – я останусь честным. Все... И теперь когда я махну рукой, просто… я молчу и через полторы секунды начинается запись.

У Онищенко падает передающий блок от микрофона.

В. Случается.

О. Не-не. Это упала какая-то...

Консультант. Вопрос с вот этим принуждением и вопрос с безопасностью.

В. Это важно, потому что если не дай Бог они попытаются что-то сделать, у вас уже есть эта запись, это чисто ваша безопасность, что вы их обвиняете. Вы сейчас не говорите, что вы их обвиняете, вы говорите: "Мне они угрожают". Если в следующий раз с вами что-то произойдет, виноваты они.

О. Та не.

В. Чтобы они не думали ничего этого сделать. Они же угрожали вам, вы же сами мне это говорили.

О. Ну-у...

В. И все, больше ничего такого... Может, вы забыли что-то сказать, может, подумайте, что вы забыли. Как для меня, так вроде все нормально. Единственное - не раскрыта тема полностью для обывателя... 12 млн, человек спросит, - куда? Получил и куда? И так и не пошли. Кого подкупили? Непонятно.

О. Там же ж Крюкова дает конкретно за какие... Вы ж одновременно выпускаете с ней статью...

В. А, да...

О. и она раскрывает. У Крюковой... Я ж не могу говорить, что Крюкова берет... Я говорю об этом

Консультант. Вы ж ей интересно рассказывали.

О. Да. А Крюкова конкретно говорит по законопроектам, сколько денег, сколько за какой законопроект, по сколько за генпрокурора, сколько за...

В. Я вам сейчас задам такой вопрос, а вы скажите, ну это так, если уместно: "У меня сейчас под рукой этих цифр нет". Но я вот...

О. Зачем, мы же… я ведь не хочу говорить. Мы же даем одновременно, мы даем в телевизор, а она дает в прессу. У нее все цифры, у нее интервью с депутатами.

К. Может, и у нее не войдет и здесь...

О. Не-не-не, войдет.

В. Главное: пауза между нами секунда. Не сразу включаетесь. Можете спокойно разговаривать и все.

Начинается запись.

О. Добрый день. Я в прямом эфире?

В. Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте, рады вас видеть в нашей студии…

На видео есть еще один эпизод "прямого эфира", в котором ведущий и Кадыров-Онищенко обсуждают НАБУ. Онищенко пытается представить руководство Антикоррупционного бюро исключительно как структуру, полностью подконтрольную Банковой.

При этом Онищенко заявил, что посещал по ночам АП одновременно с Сытником, намекнув, что он посещал Банковою не ради совещаний, а получать задания: мол, НАБУ принадлежит к тем институтам, которые обеспечивают абсолютную власть Президента, и Порошенко использует этот инструмент к особым людям, на которых не может "наехать" привычным способом.

"Это видео вскрывает чистую политтехнологичность схемы публичной защиты г-на Кадырова-Онищенко, ибо вся "правда-матка" инсталлируется в него неизвестными консультантами", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.