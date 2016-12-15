"Буквально уже в ближайшее время": в ГПУ обещают суд над руководителями НБУ, Минэкономики и "Нафтогаза"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции по возврату активов «Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты: арест; конфискация; управление».

Енин подчеркнул, что, по его мнению, "никто не будет сомневаться, что тема возвращения активов, преследование тех, кто продолжает грабить эту страну даже сегодня, спустя три года после Революции достоинства, является одним из наиболее вопиющих вызовов для украинской государственности".

При этом он отметил, что Генпрокуратура находится на передовых позициях в борьбе с коррупцией.

"Только за этот год следователями Генеральной прокуратуры в суд подано около 800 обвинительных приговоров по делам где речь идет о коррупции", - сообщил Енин.

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Как утверждает заместитель генпрокурора, это больше, чем половина от общего количества обвинительных приговоров, поданных совокупно всеми следственными органами Украины.

"Сегодня мы можем говорить, что нет неприкасаемых. На скамье подсудимых буквально уже в ближайшее время появятся руководители Национального банка, Министерства экономики, «Нафтогаза», руководство коммерческих банков, а также государственных агентств", - подчеркнул Енин.

"Сегодня мы ожидаем вердикты в отношении первого заместителя Николаевской областной администрации, бывшего министра юстиции, бывшего заместителя министра здравоохранения, заместителей руководителей прокуратуры и руководителей прокуратуры различных региональных и местных звеньев и многих других", - сказал заместитель генпрокурора.

Также он добавил, что следующими в очереди будет значительное количество как бывших, так и сегодняшних чиновников.