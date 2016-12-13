ЕС продлит экономические санкции против России после саммита - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил европейский дипломат.

«Решение об экономических санкциях для России будет принято сразу после саммита, по письменной процедуре», - сказал собеседник.

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По его словам, отношения ЕС с Россией будут предметом обсуждения на самом саммите, но относительно санкций лидеры государств и правительств просто «молчаливо согласятся». «Ничего не изменилось – нет никаких оснований пересматривать это решение, потому что оно связано с выполнением Минских договоренностей», - пояснил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 1 июля ЕС продлил до 31 января 2017 года экономические санкции против России. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.