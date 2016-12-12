Контактная группа не знала о встрече Савченко с главарями "Л/ДНР" - пресс-секретарь Кучмы
16:26, 12 декабря 2016Политика
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В Трехсторонний контактной группе заявляют, что встреча депутата Надежды Савченко с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким не была в рамках Минских переговоров.
Надежда Савченко / УНИАН
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарка Олифер, пишет Украинская правда.
"Указанные лица не принимали участия в работе трехсторонней контактной группы и их участие не предполагалось", - сказала она.
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"Об их встрече Трехсторонняя контактная группа, находясь в Минске, узнала из прессы", - добавила Олифер.
Напомним, по данным ряда СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
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