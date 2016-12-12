Контактная группа не знала о встрече Савченко с главарями "Л/ДНР" - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарка Олифер, пишет Украинская правда.

"Указанные лица не принимали участия в работе трехсторонней контактной группы и их участие не предполагалось", - сказала она.

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"Об их встрече Трехсторонняя контактная группа, находясь в Минске, узнала из прессы", - добавила Олифер.

Напомним, по данным ряда СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".