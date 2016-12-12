Вице-канцлер Австрии выступил за постепенное снятие санкций с России
Вице-канцлер Австрии, министр экономики страны Райнхольд Миттерленер выступил за постепенное снятие санкций с РФ.
Но условием их снятия, по словам Миттерленера, является успешное выполнение Минских соглашений, передает Die Welt.
Вице-канцлер Австрии считает, что ЕС не должен автоматически продлевать действие санкций. Он подчеркнул, что данный вопрос еще будет "интенсивно обсуждаться" в ЕС.
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Миттерленер также выступает против введения новых санкций против России, которые, по его мнению, "принесут больше вреда, чем пользы".
Как сообщал УНИАН, 1 июля экономические санкции в отношении России были продлены до 31 января 2017 года. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.
Решение было обнародовано 2 июля 2016 года в Официальном журнале ЕС.