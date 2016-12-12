Мини-хонка: в Сочи нашли дом, который местные считают убежищем Януковича (фото)

Об этом говорится в сюжете телеканала "Дождь".

О том, что этот дом может быть убежищем Януковича, давно говорят журналисты и местные жители.

"Судя по тому, как тщательно охраняют "объект", в особняке поселилась важная персона — по слухам, бывший президент Украины Виктор Янукович", - говорится в расследовании журналистов.

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Как сообщал УНИАН, ранее во время видеодопроса экс-президент Украины Виктор Янукович отказался называть точное место жительства в России.

"Ростовская область...", - заявил он, после чего схватился за сердце.

Адвокат экс-президента заявил, что с целью обеспечения безопасности "просят не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду". Он уточнил, что Янукович зарегистрирован в городе Ростов-на-Дону.