Мини-хонка: в Сочи нашли дом, который местные считают убежищем Януковича (фото)
В доме в Хостинском районе Сочи может жить экс-президент Украины Виктор Янукович.
Об этом говорится в сюжете телеканала "Дождь".
О том, что этот дом может быть убежищем Януковича, давно говорят журналисты и местные жители.
"Судя по тому, как тщательно охраняют "объект", в особняке поселилась важная персона — по слухам, бывший президент Украины Виктор Янукович", - говорится в расследовании журналистов.
Читайте такжеГПУ получила официальное сообщение относительно статуса Януковича в России
Как сообщал УНИАН, ранее во время видеодопроса экс-президент Украины Виктор Янукович отказался называть точное место жительства в России.
"Ростовская область...", - заявил он, после чего схватился за сердце.
Адвокат экс-президента заявил, что с целью обеспечения безопасности "просят не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду". Он уточнил, что Янукович зарегистрирован в городе Ростов-на-Дону.