ЦИК назначила на 18 декабря первые выборы в 143 объединенных общинах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Рассмотрев обращения ряда областных государственных администраций относительно принятия комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также порядка назначения первых местных выборов и назначила на воскресенье, 18 декабря 2016 года, выборы в 143 объединенных территориальных громадах», - говорится в сообщении.

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При этом ЦИК объявила с 29 октября начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК назначила на 11 декабря выборы в 41 объединенной территориальной общине.