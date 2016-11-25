Кремль готовит масштабную провокацию против Украины в Беларуси – депутат

Об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала в Facebook.

«Российский телеканал «Звезда», принадлежащий Министерству обороны РФ в стиле советской пропаганды типа «нам пишут», продемонстрировал сюжет, в котором говорится о якобы готовящейся Украиной провокации против Республики Беларусь. В нем, в частности, отмечается, что украинская разведка планирует направлять «карателей» с белорусским корнями в Минск с целью свержения действующей власти в этом государстве», - сообщила депутат.

Она заявила, что имеет информацию, что таким образом Кремль готовится к масштабной провокации против Украины на территории Беларуси.

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«Именно с ней может быть связана подготовка к увеличению в 5 раз объемов железнодорожных перевозок МО РФ в 2017 году в направлении Беларуси. Целью такой акции может стать ликвидация режима Лукашенко, ввод российских войск, прямого государственного управления, а также непосредственный выход ВС РФ на восточную границу Европейского Союза с целью повышения политического давления на Европу», - добавила Фриз.

Она предположила, что провокация может быть совершена при участии граждан, "которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне бандформирований, регулярных подразделений ССпО РФ, а также инфильтрованной агентуры в силовые органы РБ".