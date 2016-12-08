"Утешила": Савченко в Раде пожала руку Новинскому (фото)
14:26, 08 декабря 2016Политика
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Депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко подошла к Вадиму Новинскому в зале Рады после голосования о привлечении его к ответственности.
Савченко после голосования подошла к Новинскому / facebook.com/leo.shvets
Как видно из фото, выложенном на странице в Facebook Дмитрия Чигрина, народные избранники улыбаются друг другу и жмут руки.
Стоит отметить, что Савченко проголосовала за привлечение Новинского к ответственности.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича. Это решение поддержали 228 депутатов.
Сам Вадим Новинский был во время голосования в сессионном зале Верховной Рады.
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