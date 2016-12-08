"Утешила": Савченко в Раде пожала руку Новинскому (фото)

Как видно из фото, выложенном на странице в Facebook Дмитрия Чигрина, народные избранники улыбаются друг другу и жмут руки.

Стоит отметить, что Савченко проголосовала за привлечение Новинского к ответственности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича. Это решение поддержали 228 депутатов.

Сам Вадим Новинский был во время голосования в сессионном зале Верховной Рады.