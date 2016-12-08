Климкин: Россия использует переговоры по урегулированию на Донбассе в свою пользу

Москва использует войну как механизм давления на Европу, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, выступая в Гамбурге на министерском заседании ОБСЕ, передает "Европейская правда".

"Количество жертв российской войны против Украины выросло до 10 тысяч человек. Сотни остаются незаконно заключенными на оккупированной территории и в Крыму. Около 1,7 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними переселенцами", - рассказал он.

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Климкин утверждает, что на переговорах по урегулированию на Донбассе Россия давит на партнеров, используя угрозу эскалации конфликта.

"Когда Россия соглашается на прекращение огня только после политических уступок Украины, и под этими уступками она видит легализацию контроля России на Донбассе, это для нас неприемлемо и полностью противоречит Минским соглашениям", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в сентябре заявил, что "Россия в истерику падает, если только начинать говорить что-то о границе".