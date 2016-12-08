Посол Украины при Совете Европы объяснил, о чем нужно договариваться с Россией

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил Дмитрий Кулеба, дипломат, представитель Украины при Совете Европы.

"И аннексия Крыма, агрессия России против нашего государства свидетельствует о том, что меморандум как комплексный документ не сработал, то есть он не выполнил свою функцию защиты территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

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Также Кулеба считает, что с Россией нужно договариваться. "Договариваться нужно о том, как будет происходить деокупация Крыма, каким образом российские войска будут выведены с территории Донбасса, каким образом будут возмещены все причиненные убытки, каким образом вернутся украинские политзаключенные. Вот об этом надо договариваться", - отметил политик.

Когда речь идет о том, на кого рассчитывать, продолжил Кулеба, то ответ очень прост: прежде всего нужно рассчитывать на самих себя, во-вторых, надо рассчитывать на международных партнеров.

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по Крыму.

"Вопрос Крыма действительно закрыт. Крым - это Украина. Вопрос формы ответственности российского руководства из-за аннексии открыт", - написал он в Twitter.