Квартирный вопрос: Лещенко не смог приехать в НАПК из-за суда по иску Авакова

Как сообщается на сайте ведомства, НАПК официально уведомило Лещенко о том, что с целью осуществления всех процессуальных мер, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, уполномоченное лицо Агентства ожидает народного депутата лично.

Сегодня, сказано в сообщении, в НАПК прибыл адвокат Лещенко и сообщил официальную причину отсутствия своего клиента.

"Народный депутат Сергей Лещенко сегодня не явился для продолжения процедуры ознакомления с протоколом, но был его представитель. Он предоставил документы, согласно которым его клиент имеет две уважительные причины и не сможет приехать в НАПК. Первой причиной является то, что в 10 часов господин Лещенко должен присутствовать на судебном заседании в Подольском районном суде г. Киева по делу № 758/2393/16-ц по иску Авакова А.Б., а вторая – Генеральная прокуратура Украины вызвала его для участия в допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного производства", - пояснил руководитель департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничениях по предотвращению коррупции НАПК Александр Писаренко.

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Как отметили в НАПК, официальным письмом представителю Лещенко было сообщено, что в течение дня сегодня и завтра, 6 декабря, с 9 часов утра народного депутата ожидают в Агентстве лично.

"Согласно Кодексу об административных правонарушениях лицо, в отношении которого проведена проверка и установлен факт административного правонарушения, должно ознакомиться с протоколом лично, а в случае несогласия – написать возражения или дать дополнительные объяснения", - подчеркнул руководитель департамента.

Согласно процедуре, протокол после ознакомления будет передан на заседание НАПК для принятия решения о целесообразности направления материалов дела в суд.

В НАПК напомнили, что завершили проверку в отношении Лещенко о наличии признаков нарушения, предусмотренного ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедура ознакомления с протоколом об административном правонарушении была начата 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря НАПК заявило о завершении проверки по факту приобретения Лещенко квартиры в Киеве и выявило в действиях депутата признаки административного правонарушения. В тот же день Лещенко назвал неправдивым заявление НАПК о признаках админправонарушения в приобретении им квартиры.