Порошенко: Украина возобновит вещание на территории оккупированного Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на открытии новой телевышки на горе Карачун в Донецкой области.

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«Мы поставили задачу и на территории Херсонской области, в том числе и недалеко от Чонгара, мы тоже будем устанавливать передатчики, чтобы жители оккупированного Крыма имели возможность беспрепятственно слушать и смотреть украинские каналы», - сказал Порошенко.

«Подчеркиваю, что это происходит в полном соответствии с украинским и международным законодательством, и никто не имеет права препятствовать нам делать вещание на своей украинской земле», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Министерство информационной политики Украины информировало, что на Чонгаре началось возведение 150-метровой вышки для обеспечения вещания на территории оккупированного Россией Крыма.