Порошенко: Украина возобновит вещание на территории оккупированного Крыма
Президент Петр Порошенко убежден, что Украина возобновит вещание на территории временно оккупированного Россией Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на открытии новой телевышки на горе Карачун в Донецкой области.
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«Мы поставили задачу и на территории Херсонской области, в том числе и недалеко от Чонгара, мы тоже будем устанавливать передатчики, чтобы жители оккупированного Крыма имели возможность беспрепятственно слушать и смотреть украинские каналы», - сказал Порошенко.
«Подчеркиваю, что это происходит в полном соответствии с украинским и международным законодательством, и никто не имеет права препятствовать нам делать вещание на своей украинской земле», - добавил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря Министерство информационной политики Украины информировало, что на Чонгаре началось возведение 150-метровой вышки для обеспечения вещания на территории оккупированного Россией Крыма.