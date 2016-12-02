В Госдепе США пока не подтвердили передачу Онищенко компромата на Порошенко

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление официального представителя американского внешнеполитического ведомства Марка Тонера.

"Мы, конечно же, видели эти сообщения. Я вынужден перенаправить вас в Министерство юстиции за комментарием относительно этого дела. Мне больше нечего добавить", – заявил Тонер.

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На уточняющий вопрос журналиста, имела ли место встреча Онищенко с представителями американского Минюста 29 ноября, о котором заявил украинский депутат, Тонер ответил: "Не могу подтвердить. Приношу свои извинения, но я не осведомлен об этом".

Как сообщал УНИАН, народный депутат Александр Онищенко заявил о передаче компромата на президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки. По информации УП из нескольких источников, в течение года Онищенко записывал свои разговоры с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.