Порошенко готов помиловать бойцов, не совершивших тяжких преступлений в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос бойца Национальной гвардии - участника Антитеррористической операции о судьбе тех военнослужащих, которые подозреваются в преступлениях в зоне АТО.

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"Если они не совершили тяжких преступлений, если они настоящие ветераны АТО, которые защищали Украину, если будет обращение ко мне относительно их помилования, я выполню свою функцию", - сказал Порошенко.