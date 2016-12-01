Порошенко готов помиловать бойцов, не совершивших тяжких преступлений в зоне АТО
13:56, 01 декабря 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов помиловать тех военнослужащих, которые не совершали тяжких преступлений в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Порошенко готов выполнить "свою функцию" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос бойца Национальной гвардии - участника Антитеррористической операции о судьбе тех военнослужащих, которые подозреваются в преступлениях в зоне АТО.
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"Если они не совершили тяжких преступлений, если они настоящие ветераны АТО, которые защищали Украину, если будет обращение ко мне относительно их помилования, я выполню свою функцию", - сказал Порошенко.
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