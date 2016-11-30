В Госдепе рассказали, что помешало России "легко добраться до Киева"
Секретарь Государственного департамента США Джон Керри заявил, что введенные санкции помешали России легко добраться до Киева.
Об этом он заявил на конференции организации "Женская внешнеполитическая группа" в Вашингтоне 29 ноября, сообщает Посольство США в Украине в Facebook.
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"Мы непоколебимы в поддержке демократической Украины, а те, кто жалуются, должны посмотреть на реалии: наши санкции, наше участие, наша поддержка Украины на самом деле помешали надеждам России на то, что можно легко добраться до Киева. И в течение последнего года они заплатили огромную цену в результате этих санкций", - подчеркнул Керри.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября президент США Барак Обама и лидеры пяти стран Европейского Союза - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - согласились сохранять санкции против России до выполнения ею ее обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.