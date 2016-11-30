В Госдепе рассказали, что помешало России "легко добраться до Киева"

Об этом он заявил на конференции организации "Женская внешнеполитическая группа" в Вашингтоне 29 ноября, сообщает Посольство США в Украине в Facebook.

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"Мы непоколебимы в поддержке демократической Украины, а те, кто жалуются, должны посмотреть на реалии: наши санкции, наше участие, наша поддержка Украины на самом деле помешали надеждам России на то, что можно легко добраться до Киева. И в течение последнего года они заплатили огромную цену в результате этих санкций", - подчеркнул Керри.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября президент США Барак Обама и лидеры пяти стран Европейского Союза - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - согласились сохранять санкции против России до выполнения ею ее обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.