РФ "дала Прибалтике свободу" и украинцы и россияне - "одна нация" - обзор роспропаганды

Об этом говорится в очередном обзоре российской пропаганды Disinfo Review, передает "ЕвроПравда".

Наиболее резкие претензии были представлены в программе "Время покажет", в которой говорилось, например, что "балтийские страны должны проявлять благодарность, что им было разрешено покинуть Советский Союз мирно" (на самом деле, в 1991 году литовцы и латыши погибли за восстановление независимости); и что "Россия дала Прибалтике свободу, о которой они мечтали" (игнорируя тот факт, что СССР в первую очередь отобрала эту свободу).

Вскоре после этой программы информационные атаки против стран Балтии продолжились на канале НТВ. В ток-шоу "Место встречи" говорилось, что Эстония, Латвия и Литва не в состоянии защитить свои интересы из-за плохой экономической политики - несмотря на доказательства того, что Прибалтика - это пример успешной трансформации после 50 лет советской оккупации.

На прошлой неделе в Украине отмечали три года с начала протестов на Майдане, которые привели к Революции достоинства. Прокремлевские СМИ восприняли это как возможность повторить свои любимые куски дезинформации на эту тему.

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Телеканал РЕН ТВ в очередной раз повторил вымышленную историю, что НАТО планировало разместить корабли и ракеты в Крыму, чтобы угрожать Москве.

Агентство ТАСС повторило дезинформацию о легитимности референдума в Крыму. А программа "Время покажет" повторила древние мифы о том, что "Майдан был фашистским переворотом", а украинцы и россияне быть одной нацией.

Прокремлевские СМИ также были недовольны резолюцией Европейского парламента о "антиевропейскую пропаганду России и исламистских террористических групп".

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" было заявлено, что резолюция доказывает, что католицизм в Европе проходит через процесс дехристианизации.