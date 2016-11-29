Санкции не помеха: Норвегия решила возобновить сотрудничество с Россией
Министр торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд провела встречу с министром экологии и природных ресурсов РФ Сергеем Донским, на которой обсуждались вопросы возобновления диалога по торгово-экономическому сотрудничеству.
Это была первая двусторонняя встреча Норвегии и РФ на уровне министров с 2014 года, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт норвежского правительства.
"У меня была конструктивная и позитивная встреча с министром Донским. Мы позитивно настроены возобновить политический диалог относительно торгово-экономического сотрудничества, как это уже сделали несколько стран ЕС", - сказала Меланд.
Сергей Донской является партнером Моники Меланд в норвежско-российской правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
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Предыдущая встреча комиссии состоялась в июне 2013 года в Осло. Запланированная на май 2014 года встреча была отменена.
Теперь же Донской пригласил Меланд в Москву весной 2017 года.
"Мы хотим добрососедских отношений с Россией, особенно на севере, где у нас общая граница и общие интересы. Сегодняшняя встреча является важным в этом контексте", - заявила Меланд.
В норвежском правительстве напоминают, что Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России в 2014 году. В то же время страна продолжает двустороннее и региональное сотрудничество с Россией во всех сферах, на которые не распространяются ограничительные меры.