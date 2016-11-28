Матиос надеется на приезд Януковича в Украину в декабре для проведения процессуальных действий

Главный военный прокурор Анатолий Матиос надеется, что экс-президент Виктор Янукович 5 декабря прибудет в Украину, согласно повестке ГПУ, для проведения процессуальных действий, передает «112 Украина».

По словам Матиоса, повестка должна поступить Януковичу в Ростов.

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"5 декабря согласно повестки ГПУ, которое сегодня было вручено адвокатам, и которую точно будет видеть подозреваемый Виктор Янукович. Будем надеяться, что он прибудет в Украину для проведения процессуальных действий. Я думаю, что уже 1-2 декабря она будет у него в руках. И этот официальный документ поступит по адресу вул. Социалистическая, 164, 35, г. Ростов-на-Дону. Кроме того, по месту его проживания в той же области", - сказал Матиос.

Ранее Матиос заявлял, что бывший президент Виктор Янукович уже находится в статусе подозреваемого в государственной измене.

По словам военного прокурора, Янукович "уже есть в статусе подозреваемого, поскольку, кроме того, что было подготовлено подозрение, она была направлена на все известные адреса его регистрации, проживания, временного пребывания как в России, которые нам известны, так и в Украине, где никто в него прописку не отменял".