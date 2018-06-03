Главную роль в геноциде против украинцев играла неукраинская команда

Голодомор стал возможным из-за того, что Украина потеряла государственность и в ней воцарилась враждебная украинской нации власть, подчиненная кремлевскому руководству... 22 ноября в национальном Оперном театре состоялся Форум, посвященный 75-й годовщине Голодомора. На этом Форуме было запланировано также выступление профессора, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины Владимира Василенко. Однако организаторы Форма буквально в последний момент отменили его выступление из-за нехватки времени. Это единственное выступление из запланированных, которое не прозвучало на Форуме: Голодомор – массовое убийство украинских крестьян голодом - имел целеустремленный геноцидний характер. Сталинский тоталитарный режим сознательно применил в Украине систему особо жестоких репрессивных мер, с помощью которых в определенный отрезок времени крестьян лишали всех продуктов питания и возможностей доступа к еде.

Миллионы обрекались на голодную смерть не потому, что были крестьянами или гражданами Украины, а из-за их принадлежности к национальной группе, которая не только оказывала наибольшее сопротивление коммунистической власти, но и стремилась к государственному самоопределению.

Во время Голодомора одновременно с украинцами погибали и представители национальных меньшинств Украины. Но преступление геноцида было направлено не против них, а против украинской нации. Голодомор планировался и осуществлялся как один из этапов спецоперации против украинской нации как таковой, поскольку именно она, а не национальные меньшинства, выступает субъектом государственно-созидательного самоопределения и только она могла реализовать право на самоопределение путем выхода из СССР и утверждения независимого государства.

Накануне, в ходе и после Голодомора происходило истребление украинского ведущего слоя, который мог возглавить движение к самоопределению. Как часть украинской нации, украинские крестьяне, а не представители других этносов были питательным ресурсом и движущей силой украинских народных восстаний и национально-освободительных движений и играли в них главную роль. Именно поэтому непосредственным объектом Голодомора стала удельная составляющая часть украинской нации – украинские крестьяне, которые тогда составляли около 90% сельского населения.

Представители национальных меньшинств Украины стали невольными и невинными жертвами украинского Голодомора не потому, что были россиянами, евреями, поляками, немцами или болгарами, а потому, что жили среди украинской нации, против которой было направлено преступление.

Выделение украинского Голодомора как преступления геноцида никоим образом не является отрицанием преступного характера действий коммунистической власти, которые повлекли массовую гибель крестьян других национальностей на территории РСФСР. Не исключено, что преступные действия, учиненные в то время против казахов, татар и башкиров также были актами геноцида. Подтвердить или опровергнуть это могут специальные исследования или официальные расследования в Казахстане, Татарстане или Башкортостане.

Особенностью строения команды, которая осуществляла Голодомор, является красноречивая многоэтничность участников преступления. Главные роли в его идеологическом обеспечении, планировании, организации и осуществлении принадлежали неукраинской интернациональной команде, которая состояла из Сталина, Кагановича, Молотова, Микояна, Постышева, Косиора, Балицкого, Хатаевича, Вегера, Терехова, Реденса, и др.

Однако активными участниками преступления были и этнические украинцы, в частности те, которые принадлежали к руководящей прослойке республиканского уровня, но они не играли ключевой роли в принятии и реализации преступных решений – В.Чубар, Г.Петровский, В.Затонский и др., а также многочисленные исполнители преступлений на местах.

Полиэтнический состав организаторов и исполнителей преступления не является его юридическим признаком и в любом случае не может быть основанием для обвинений соответствующих наций – грузинской, российской, еврейской, польской, латышской, или любой другой – в причастности к его осуществлению.

Голодомор произошел из-за того, что Украина потеряла государственность и в ней воцарилась враждебная украинской нации власть, подчиненная кремлевскому руководству.

В результате геноцида против украинской нации украинское общество стало и все еще в значительной мере остается постгеноцидним обществом.

Голодомор был катастрофой, для преодоления последствий которой необходимы системные и последовательные меры, направленные на возрождение нации, оздоровление общества, укрепление государства.