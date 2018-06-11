Эксперт: Что мешает признать Голодомор геноцидом

Нам нужно избавиться от комплекса неполноценности... Истеричная реакция России объясняется тем, что разоблачение этого преступления подрывает позиции антиукраинских сил...

Профессор, доктор юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, автор памятного закона от 28 ноября 2006 года «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине», который приняла Верховная Рада, Владимир Василенко ответил на вопросы УНИАН. Владимир Андреевич, вот уже 75-я годовщина Голодомора. Но международное сообщество еще и до сих пор единодушно не признала его геноцидом украинского народа. Насколько успешны усилия Украины, направленные на обеспечение международного признания Голодомора?

В первую очередь хочу отметить, что до восстановления независимости Украины ни широкая общественность в Украине, ни тем более международное сообщество не были информированы об уничтожении миллионов украинцев путем голода, организованного тоталитарным сталинским режимом.

На протяжении десятилетий это преступление замалчивалось и скрывалось. Советская пропагандистская машина приложила максимальные усилия для введения мировой общественности в заблуждение.

Первая попытка добиться международного признания Голодомора была сделана в 2003 году во время 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда делегации 63 государств-членов ООН, включая делегации 25 стран-членов ЕС, а также – Российской Федерации, США и Канады, поддержали Совместное Заявление о 70-й годовщине Большого Голода 1932–1933 годов в Украине (Голодомора).

В конце 2007 года на 75-ю годовщину этого ужасного преступления Генеральная Конференция ЮНЕСКО при поддержке 193 членов этой организации приняла консенсусную резолюцию под названием «Память жертв Большого Голода (Голодомора) в Украине». При чем соавторами этой резолюции выступили 45 делегаций, представлявшие страны всех континентов мира.

Приблизительно в то же время в рамках 15-го заседания Совета Министров ОБСЕ было обнародовано поддержанное 32 делегациями Заявление о 75-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов в Украине.

Впоследствии, 3 июля 2008 года, Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине, а 23 октября 2008 года резолюция о годовщине Голодомора – искусственного голода в Украине 1932–1933 годов, была принята Европейским Парламентом.

В память жертв Голодомора Украина намерена предложить 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принять комеморативную резолюцию. По инициативе Украины в рамках парламентской Ассамблеи Совета Европы готовится доклад о Голодоморе, который должен стать основой для принятия соответствующей резолюции.

Как известно, в текстах документов, которые Вы только что перечислили, нет оценки Голодомора как геноцида. Чем это объясняется?

На мой взгляд, это объясняется несколькими причинами. Во-первых, ни одна из перечисленных организаций не наделена компетенцией давать формально-юридическую оценку международных преступлений, а тем более совершенных в прошлом.

Во-вторых, позиция Украины о квалификации Голодомора как геноцида наталкивает на истерическое и необоснованное невосприятие Российской Федерацией. Как следствие, руководство международных организаций и государства-члены подвергаются шантажу и давлению. В-третьих, в Украине недостает формальной юридической квалификации Голодомора надлежащим судебным органом, а есть лишь его политико-правовая оценка в соответствии с Законом от 28 ноября 2006 года «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине».

В-четвертых, общественность и политическая элита многих стран мира все еще остаются недостаточно информированы об украинском Голодоморе и его особенностях.

Следовательно, процесс широкого международного признания Голодомора и его квалификации преступлением лишь начался. В начале этого процесса мы имеем и определенные достижения.

В первую очередь благодаря усилиям украинских дипломатов украинское слово «голодомор» утверждается как официально признанный международный термин, которым помечают преступные действия тоталитарного сталинского режима в 1932–1933 годах именно в Украине.

В документах авторитетных международных организаций факт истребления миллионов украинцев голодом признается «национальной трагедией украинского народа», вызванной «жесткими преднамеренными действиями и политикой тоталитарного сталинского режима», «ужасным преступлением против народа Украины и против человечности».

24 ноября 2007 года на сессии Балтийской Ассамблеи было принято Заявление «О памяти жертв геноцида и политических репрессий в Украине в 1932–1933 годах».

Кроме того, национальные парламенты 14 стран (Австралии, Венгрии, Грузии, Канады, Колумбии, Латвии, Литвы, Мексики, Парагвая, Перу, Польши, США, Эквадора, Эстонии ) в разное время приняли акты, в которых украинский Голодомор признавался преступлением геноцида. Аналогичные акты приняли региональные парламенты или муниципальные органы таких стран, как Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Португалия. В официальном документе Ватикана «Компендиум социальной доктрины Церкви», обнародованном еще в 2004 году, речь идет о геноциде украинцев в ХХ веке (часть 2, глава 11, параграф 506).

Не сомневаюсь, что процесс международного признания Голодомора преступлением геноцида будет продолжаться.

Когда, Вы считаете, этот процесс может завершиться, и что необходимо сделать для его успешного завершения?

Я не буду прогнозировать точные временные рамки широкого международного признания Голодомора преступлением геноцида. Лишь отмечу, что резолюция ООН, признающая Холокост геноцидом, была принята лишь в 2005 году. То есть, для международного осуждения преступления, о котором стало широко известно сразу после завершения Второй мировой войны, понадобилось больше 60 лет. И это при наличии приговора международного Нюрнбергского трибунала и целеустремленных усилий Израиля.

Необходимой предпосылкой широкого международного признания Голодомора преступлением геноцида является его официальная правовая оценка компетентными органами Украины. Генеральная Прокуратура Украины должна возбудить уголовное дело по факту преступления Голодомора-геноцида на основании Закона Украины «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине», статьи 442 Уголовного кодекса Украины, в которой определены юридические признаки геноцида, и статей 94, 97 и 112 (ч. 3) Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которыми расследование дела должно быть поручено Службе безопасности Украины. После завершения расследования Верховный Суд Украины должен официально квалифицировать событий 1932–1933 годов как преступление геноцида.

Конвенция ООН 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказания за него в статье 6 предусматривает: лиц обвиненных в этом преступлении, должен судить компетентный суд государства, на территории которого он был совершен, или такой международный уголовный трибунал, юрисдикцию которого признают стороны Конвенции. В соответствии с общепризнанными положениями международного права, подтвержденными в Римском уставе Международного уголовного суда 1998 года, дела о международных преступлениях передаются на рассмотрение международных судебных инстанций лишь в том случае, если государство на территории которого такие преступления были совершены, не в состоянии или не желает осуществить расследования, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Полномасштабное расследование всех обстоятельств Голодомора и его официальная квалификация высшей судебной инстанцией Украины создаст мощную и убедительную правовую и фактологическую основу для международного признания геноцидного характера этого ужасного преступления против украинской нации.

Широкому международному признанию Голодомора преступлением геноцида способствовало бы и создание на основании статьи 89 (ч. 4) Конституции Украины временной следственной комиссии для проведения парламентского расследования для выяснения причин и последствий Голодомора и определения путей их преодоления.

Даже при наличии официальной квалификации Голодомора преступлением геноцида и выводов парламентской следственной комиссии необходимо настроиться на длительный, настойчивый и системный труд для донесения правды о Голодоморе до всех участников международного сообщества, влиятельных неправительственных организаций, широкой международной общественности. Одним словом, нам необходимо преодолеть комплекс неполноценности и отказаться от спорадических попыток достичь желаемого результата лишь на международной арене и только к какой-нибудь юбилейной дате.

В то же время необходимо вести содержательный диалог с российской стороной на всех уровнях.

В чем заключается причина невосприятия Российской Федерацией позиции Украины относительно квалификации Голодомора как геноцида?

Значительная часть российского политического истеблишмента продолжает рассматривать Украину как часть России, имеющую с ней общую судьбу и общую историю.

Отсюда попытки руководства России навязать Украине и мировому сообществу свое виденье нашей истории. Отрицание права Украины на свою собственную историю является скрытой формой отрицания ее права на независимое существование.

Активное противодействие признанию Голодомора преступлением геноцида официальными лицами Российской Федерации полностью понятно. Ведь главного организатора преступления – Сталина – правящая российская верхушка считает «сильным политиком» и «успешным менеджером».

Но странно и непонятно, что признание Голодомора геноцидом спикеры России рассматривают как оскорбление памяти жертв голода в других регионах бывшего СССР. Квалификация Голодомора как преступления геноцида не является и не может быть отрицанием преступного характера действий сталинского режима против крестьян России, Беларуси, Казахстана, Башкирии и других. Украина не выступает ни против чествования памяти жертв сталинского режима в бывшем СССР (в том числе и убитых голодом людей), ни против осуждения преступлений сталинизма. В действительности надругательством над памятью жертв преступлений коммунистического режима является не позиция Украины, а прославление кормчего этого режима в России.

Отказ президента России Дмитрия Медведева принять участие в Киевском международном форуме, посвященном 75-й годовщине Голодомора, также вряд ли является признаком почтительного отношения к его жертвам.

Истеричная реакция российского политического истеблишмента на историческую правду об украинском Голодоморе объясняется тем, что разоблачение истинной природы этого преступления, его причин и следствий подрывает позиции антиукраинских сил как в Украине, так и за ее пределами и побуждает к действиям, направленным на укрепление национальной государственности, перестройку демократических институтов Украины, продолжения ее движения путем интеграции к европейским и евроатлантическим структурам.

Беседовала Оксана Климончук