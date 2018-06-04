Вехи недели. Достижения и достоинство, ободренные эмигранты и социологические разборки

Третья декада ноября для миллионов граждан Украины неразрывно связана с революционными событиями. И Оранжевая революция, и Революция Достоинства стали событиями, серьезно изменившими нашу страну и царящие в ней настроения. Третью годовщину протестов против отказа правительства Азарова ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС в Киеве отметили без пафоса, зато с усиленными мерами безопасности. Впрочем, повышенная концентрация правоохранителей не помешала «профессиональным патриотам» подарить нужную картинку для российских пропагандистов, разгромив салон красоты рядом с офисом «Украинского выбора» и отделение «Сбербанка России». Впрочем, забивать голы в свои ворота умеют и более респектабельные украинские политики, примером чего стало неуместное в нынешней ситуации рассуждение о генетике министра культуры Евгения Нищука.

Петр Порошенко сумел обойтись без лишнего пафоса во время празднования Дня Достоинства и Свободы, а присвоение звания Героя Украины двоим погибшим 18-летними защитникам страны стало адекватной демонстрацией вовлеченности в процесс трансформаций. Спикер парламента Андрей Парубий подчеркнул, что «Майдан продолжается», отмечая насущную необходимость новых преобразований в стране.

Юлия Тимошенко несколько дистанцировалась от общей праздничной тональности, отдав предпочтение разворачиванию внутриполитической борьбы. Лидер «Батькивщины» на скорую руку увязывает вместе Валерию Гонтареву и Петра Порошенко в их стремлении «вывести 350 миллиардов гривен, принадлежащих закрытым НБУ банкам, в офшоры». Тональность заявлений Юлии Владимировны свидетельствует о некотором кризисе политического жанра, который не способна компенсировать даже социология Киевского международного института социологии, предсказывающего Леди Ю легкую победу на президентских выборах, пройди они в ближайшее время. Центр Разумкова придерживается альтернативного мнения, и выяснение отношений между социологами стало одной из изюминок минувшей недели. Если за это время выросла популярность таких одиозных персонажей как Евгений Мураев, то вряд ли обществу нужны еще сигналы о необходимости перемен.

Заметно активизировался Михеил Саакашвили, энергично использующий слово «Рух» в своем новом политическом проекте. Экс-глава Одесской ОГА громко потребовал в окружении тысячи сторонников от власти проведения внеочередных парламентских выборов, по новому избирательному закону и с новым составом Центризбиркома. Его соратник Давид Сакварелидзе рассказал о стремлении регистрировать партию с чистого листа и исповедовать праволиберальную идеологию, которая в украинских реалиях далеко не всегда дает щедрые электоральные всходы.

Некоторой пикантности ситуации прибавляет тот факт, что сам Саакашвили не может принимать непосредственного участия в парламентских выборах еще два года. В этом контексте возможный альянс с Андреем Садовым, два года назад занявшего позицию тренера парламентской команды «Самопомочи», а не возглавившего ее, выглядит вполне возможным. Конечно, в том случае, если львовский городской голова сочтет возможным покинуть привычную зону комфорта. Последние заявления Садового свидетельствуют о растущем напряжении в отношениях Львова и Киева.

Отсутствие громких успехов украинской власти и продолжающееся стремление многих политиков к досрочным парламентским выборам любой ценой подтолкнули российских собственников к активизации персонажей театра марионеток – Виктора Януковича и Николая Азарова. Вчерашние соратники в изгнании общаются неохотно, зато каждый из них постарался напомнить о себе. Бывший президент – не только несостоявшимся допросом в зале суда, но и пресс-конференцией, в ходе которой прозвучала актуализированная версия «откровений легитимного» образца весны 2014 года. Экс-премьер – окружением себя малоизвестными «политическими эмигрантами» из Украины и обещанием вернуться на Родину. Похоже, конкуренция за использование раскрученных украинских персонажей в окружении Путина обострилась, что может привести к активизации антиукраинских действий.

Евгений Магда