Экс-"беркутовцев" доставили в Святошинский райсуд Киева - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, в мае суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи бывшего президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

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25 ноября Янукович в Ростовском областном суде вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд. В связи с этим судебное заседание было перенесено на сегодня, 28 ноября, на 13.00 по киевскому времени. После обнародования решения Святошинского райсуда о переносе заседания протестующие разблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО.