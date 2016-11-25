Первое выступление Януковича на суде: экс-президент заговорил на украинском языке

"Благодарю за возможность высказать свою точку зрения. Прежде всего, это моя собственная инициатива выступить свидетелем в этом деле. Это мое собственное решение. Поэтому я заинтересован, чтобы была установлена истина в этом деле и преступники были наказаны. Я конечно хорошо понимаю, что затягивание моего допроса это решение умышленно. Это решение тех людей, которые не хотят установить истину", - сказал он на заседании.

Читайте такжеВ "Правом секторе" объяснили, почему блокируют выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО

Янукович также обратился к судье с просьбой, провести это заседание сегодня.

"Нас предупреждали, что готовятся провокации. И поэтому суд должен учесть, что это нарушение закона, и те, кто оказывают эти препятствия, должны быть наказаны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, суд решил взять перерыв в заседании на 20 минут из-за отсутствия обвиняемых.

Напомним, в Киеве несколько десятков человек блокируют выезд экс-«беркутовцев» из Лукьяновского СИЗО в Святошинский суд, где должен состояться допрос Януковича.