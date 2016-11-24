Российский агрессор пытается расшатать межконфессиональный мир для дестабилизации Украины - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что российский агрессор пытается расшатать межконфессиональный мир для дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО) по случаю 20-летия деятельности ВСЦИРО.

Председатель ВР подчеркнул, что "российский агрессор прилагает много усилий и большие средства в то, чтобы расшатать межконфессиональный мир и использовать религиозные чувства в дестабилизации ситуации в Украине".

"Нашими совместными усилиями мы не дали окупанту этого сделать", - отметил Парубий.

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В свою очередь предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Филарет отметил, что сейчас, когда "агрессор увидел, что оружием он не может взять Украину, то направляет свои усилия, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри".

"Наша задача заключается в том, чтобы поддерживать единство украинского народа, прежде всего, в защите своего Украинского государства", - сказал патриарх Филарет и добавил, что необходимо не только консолидировать общество, но и побороть "внутреннего врага" - коррупцию.

Напомним, российский суд вынес решение о сносе храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в Московской области.

На такое решение отреагировал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, заявив, что такое решение России о сносе храма УПЦ КП напоминает времена Сталина.