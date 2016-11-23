В Минске достигнута договоренность об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря - Олифер

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам заседания в Минске.

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«Во время заседания Трехсторонней контактной группы достигнута предварительная договоренность об открытии этого пункта пропуска до 10 декабря. Украинская сторона готова к работе данного КПВВ еще с марта 2016 года»,- написала Олифер.

Она отметила, что представители ОРДЛО блокируют работу КПВВ в Золотом.

«Строго придерживаясь взятых на себя обязательств, сегодня утром Украина была полностью готова к запуску работы КПВВ в Золотом. Однако представители ОРЛО продолжают блокировать его работу», - отметила Олифер.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня оккупанты в очередной раз сорвали открытие КПВВ «Золотое».