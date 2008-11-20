Червоненко: моим устранением Ющенко вычеркнули из Евро-2012

Экс-глава Агентства по подготовке к проведению в Украине "Евро-2012" Евгений Червоненко обвиняет вице-премьера Ивана Васюныка во вмешательстве в деятельность Агентства и в причастности к махинациям с тендерами на строительство объектов чемпионата.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя расформирование Агентства.

На вопрос, в какие именно тендеры вмешивались Васюнык и его команда, Червоненко ответил:

"Был открытый конкурс вокруг "Олимпийского", который был противозаконно отменен и китайцы будут судиться. Это отмена всех тендеров вокруг Львовского аэропорта".

"Васюнык нарушал наши полномочия, давал команды своим подчиненным не давать информации, и последние месяцы нас вообще не приглашают на заседания по "Евро", которые проводит Васюнык", - добавил он.

"Мы с первого дня поднимали шум, что есть попытки делать все без тендеров. Мы говорили, что честный победитель был аннулирован, потому что появился "Киевгорстрой", который просто занимался шантажом. Это выгодно таким как Васюнык", - сказал также Червоненко.

Он также намерен проконсультироваться с президентом Виктором Ющенко по поводу сложившейся ситуации.

"Я шел по доверенности президента, поэтому я иду (к Ющенко) не жаловаться, а хочу понять, что происходит. Моим устранением президент полностью вычеркнут из процесса подготовки к чемпионату. Как он скажет – так и будет", - сказал Червоненко.

Он также пообещал в пятницу организовать конференцию, на которой отчитаться о проделанной работе.

"Мы соберем конференцию и по пунктам покажем, что мы сделали и пусть покажет Васюнык, что он сделал, кроме бессмысленных совещаний и указаний, какого подрядчика выбирать", - сказал Червоненко.

Украинская правда