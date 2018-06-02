Украинский интерес. Победа в Нью-Йорке, безвизовое решение и пируэты по-соседски

Резолюция о правах человека в Крыму и Севастополе, принятая Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН и поддержанная 73 ее членами (против высказались 23, воздержались – 76) стала реальной победой украинской дипломатии. В ней закреплен статус России как государства-оккупанта и подчеркивается принадлежность Украине Крымского полуострова. Следует напомнить, что в отличие от марта 2014 года, когда речь шла о поддержке территориальной целостности Украины, тема прав человека является весьма чувствительной для многих государств. Зная об этом, Россия прилагала значительные усилия для недопущения принятия резолюции, используя в качестве тарана Беларусь (о заявлениях Александра Лукашенко – ниже). Хотя у резолюций ГА ООН нет прямого механизма воплощения в жизнь, они являются публичным проявлением позиции мирового сообщества по важным вопросам. Стоит также упомянуть, что прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в своем докладе признала события в Крыму в феврале-марте 2014 года международным военным конфликтом, чем заставила Россию оперативно прекратить сотрудничество с МУС.

На этом фоне можно сказать о непосредственной угрозе нормандскому формату в существующем виде. Дело в том, что Франк-Вальтер Штайнмайер, глава немецкой дипломатии, будет в феврале 2017 года избран президентом ФРГ. Его французский коллега Жан-Марк Эро вряд ли может восприниматься как носитель активной позиции в отношении урегулирования на Донбассе, а президентские выборы весной 2017-го не дают шансов на сохранение поста Франсуа Олланду. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что согласованного с Россией проекта дорожной карты урегулирования на Донбассе сегодня нет. Дипломатическое торможение происходит на фоне фиксируемого СММ ОБСЕ рекордного количества обстрелов на Донбассе.

Противостояние Украины и России на международном уровне продолжается не первый год. В Кремле рассчитывают пересидеть неудобных для себя лидеров Запада и заполучить более приемлемую внешнеполитическую конъюнктуру. Поэтом у решение Совета ЕС о начале процесса консультаций о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом выглядит важным и своевременным, хотя оно и не вступит в силу немедленно. Пусть еще присутствуют бюрократические рогатки в виде неразработанной процедуры приостановки безвизового режима, прогресс для нашей страны и Грузии очевиден. Не исключено, что предоставлением безвизового режима двум постсоветским государствам ЕС постарается дать новый импульс проекту «Восточного партнерства».

Вопросы формата отношения с Россией для западных лидеров остаются актуальными. Лидеры шести ведущих государств ЕС и уходящий американский президент Барак Обама в Берлине договорились о продолжении санкций против РФ до выполнения нею Минских договоренностей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель наперебой твердят о необходимости эффективного сотрудничества Европы и США после инаугурации Дональда Трампа. Тот уже анонсировал первые назначения и в режиме телефонного общения проводит знакомство с лидерами других государств, среди которых оказался и Петр Порошенко. Российские медиа постарались представить диалог украинского и будущего 45-го американского президентов в виде диалога Порошенко с пранкером, в свойственной себе манере пытаясь представить Украину failed state (несостоявшимся, неполноценным государством)

Президентом Молдовы стал лидер местных социалистов Игорь Додон, не скрывающий своих пророссийских взглядов. После недавнего скандала с исчезновением из молдавских банков миллиарда евро победа Додона была фактически предопределена, но не стоит забывать, что Молдова – парламентская республика, и выборы в ее законодательный орган запланированы на 2018 год. В нынешней ситуации больше тревоги может вызывать позиция Александра Лукашенко: через день после антиукраинских действий белорусской делегации в ООН тамошний «Бацька» перед представителями российских региональных СМИ рассыпался в готовности провести выборы в ОРДЛО и установить контроль над российско-украинской границей. Похоже, маневры Александра Григорьевича между Кремлем и цивилизованным миром имеют затухающую амплитуду, а потому стоит подождать новой порции сенсационных заявлений.

Евгений Магда