ГПУ вызвала на допрос Порошенко

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в кулуарах 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве.

«Мы вызвали президента на допрос. Сразу после возвращения из командировки в Организацию Объединенных Наций мы договорились о встрече со следователями», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ намерена вызвать на допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко относительно событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко придет на допрос в ГПУ только после официального вызова.

13 сентября Луценко заявил, что Порошенко в ближайшее время будет допрошен в ГПУ в качестве свидетеля по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства.

*** 13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что Порошенко выступит на сессии 21 сентября.