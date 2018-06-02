Президент Американско-украинского делового совета: "Полагаю, Трамп и его советники внимательно ознакомятся с ситуацией в мире. Советники объяснят Трампу, что сделал Путин. Не думаю, что будут какие-то уступки Путину со стороны США"

Результаты президентских выборов в США стали для многих стран сюрпризом. Ставка на победу демократов не оправдала себя и теперь приходится выстраивать отношения с выдвиженцем от Республиканской партии Дональдом Трампом. Украина, для которой США являются одним из важнейших союзников, не исключение. На фоне российской агрессии, правильная стратегия сотрудничества Киева с новым руководством мировой супердержавы может обеспечить мощную поддержку Вашингтона. Как выстраивать эту стратегию, чем привлекать международных инвесторов, почему важно закончить начатые реформы, - об этом УНИАН пообщался с президентом Американско-украинского делового совета (USUBC), сторонником Республиканской партии США Морганом Вильямсом.

В интервью УНИАН он объяснил, где Украина недорабатывает в плане реформ, чтобы стать более экономически привлекательной для инвесторов, есть ли у нас друзья в новом руководстве США, и какими могут быть отношения по линии Вашингтон-Киев в контексте возможной «перезагрузки» отношений по линии Вашингтон-Москва.

В январе 2017 года Дональд Трамп станет следующим президентом США. С учетом этого факта, останется ли Украина в фарватере американских интересов в плане делового сотрудничества?

Я отвечу, что да. У американских компаний есть интерес к Украине. Мы постоянно общаемся, и я могу сказать, что они не намереваются уходить. Они желают расширяться и их деятельность не обязательно должна зависеть от Белого Дома. В то же время, мы будем плотно работать с Администрацией президента, чтобы там продолжали быть вовлеченными в вопросы Украины, поддерживая Киев. В особенности, в сфере инвестирования, создания более благоприятного бизнес климата. Я полагаю, что американские компании останутся, а их интерес не изменится из-за смены администрации.

Мы знаем, что некоторые европейские компании собираются выйти из Украины, так как они не удовлетворены состоянием реформ, украинскими чиновниками, их политикой, курсом валют и так далее. Вы же говорите, что американский бизнес намерен инвестировать и хочет остаться. В чем разница между ними?

Американское деловое сообщество готово оставаться здесь и расширяться. По причинам, которые вы озвучили, они не вкладывают много новых средств в плане бюджетов и развития инфраструктуры. Но они не уходят. Наши компании нацелены на международную деятельность. Они видят, что здесь живет 45 миллионов человек… Вы, вероятно знаете, что Cargill (аграрная компания, - УНИАН) намерен построить в Украине новый порт, Bunge (международная интегрированная компания, работающая на рынке сельхозпродукции и продуктов питания, - УНИАН) недавно запустила новый объект, Monsanto (транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений, - УНИАН) и DuPont (компания по производству химической продукции, - УНИАН) только построили перерабатывающие предприятия, а также мы знаем о множестве планов в сфере речного транспорта, железных дорог.

Компании готовы войти, как только будут достигнуты новые соглашения с правительством. Мы находим, что деловое сообщество настроено очень позитивно в отношении Украины. Нужны лишь некоторые изменения, чтобы сдвинуть определенные преграды и обеспечить приток инвестиций.

Какие секторы украинской экономики наиболее интересны американским инвесторам?

По нашему мнению, после того, как мы пообщались с руководством американских и других зарубежных компаний, более 75% инвестиций в ближайшие два-три года поступит от компаний, которые уже работают на вашем рынке или же через эти компании. Дело в том, что, если компании, которые уже здесь, не инвестируют, это посылает плохой сигнал другим. Поэтому наш основной интерес в том, чтобы компании, уже работающие на вашем рынке, расширялись. Они знают, как вести здесь бизнес, и они знают риски. Чем лучше будет бизнес климат, тем больше средств может быть привлечено.

Топ сфера – это сельское хозяйство. Весь спектр - от производства до потребления. Еще одна крупная сфера – инфраструктура (железные дороги, порты, речной транспорт). Огромные инвестиции готовы прийти в Украину для увеличения количества речного транспорта, производства тысяч вагонов. И, конечно же, все заинтересованы построить качественные портовые сооружения, чтобы перевозить больше товаров, делать это быстрее и дешевле. Это, безусловно, стало бы серьезным толчком для украинского экспорта, содействуя экономическому развитию.

А вот, например, американские компании Chevron и ExxonMobil ушли из Украины…

Да, ушли. Энергетика – это та сфера, в которой американские компании очень заинтересованы, но не очень преуспели здесь. Есть еще газодобывающие компании, очень заинтересованные в Украине, но тариф на газ неконкурентоспособен, по сравнению с соседними странами.

Chevron ушел частично потому, что не чувствовал достаточного уровня сотрудничества со стороны украинского правительства. Плюс к этому, конечно, мировые цены на энергоносители серьезно упали, и компании очень дорого обошлось бы развивать месторождения на западе Украины.

Shell оставила зону своих интересов, частично, из-за конфликта на Донбассе и, частично, из-за падения мировых цен и спроса.

ExxonMobil собиралась заняться добычей на [Черноморском] шельфе, но так и не смогла подписать контракт с украинским правительством. А затем в игру вступил Путин, что вдруг сделало этот регион не очень привлекательным. Поэтому, к сожалению, эта сфера не в приоритете для американских компаний на данный момент.

Они сейчас, в основном, заинтересованы сельским хозяйством, товарами народного потребления, IT-сферой, причем не только аутсорсингом, но и развитием этой индустрии. Есть еще туристический бизнес, но это - как только улучшится туристическая инфраструктура. Наши фармацевтические компании очень довольны новой и.о. министра здравоохранения, полагая, что грядет улучшение условий для их бизнеса в Украине…

В отношении энергетики, у нас ведь еще достаточно активно работает Westinghouse…

Половину своего электричества Украина получает от атомной промышленности. Westinghouse работала с американским правительством с целью производства топлива для атомных реакторов, которое бы не производилось в России. Многие обструкционисты в вашем правительстве, а также россияне, пытаются выдавить Westinghouse из Украины. Или, по крайней мере, оставить ее минимальное присутствие. Но никому не нравилось, что вы покупаете все ваше ядерное топливо в РФ и отправляете им все свои ядерные отходы. Мы полагаем, что доля Westinghouse в вашем бизнесе, связанном с ядерным топливом, должна составлять, как минимум, 50%. На данный момент у них где-то 20%, но у них достигнуты новые договоренности с украинским правительством, которые позволят им расширяться и делать ваши реакторы более безопасными.

Вернемся к президентским выборам в США. После оглашения результатов мир разделился на «до» и «после». Многие демократы в открытую показывали свою обреченность. Насколько глобальные изменения нас ожидают?

За всю свою жизнь я не помню подобной политической ситуации в Вашингтоне. Будет серьезная смена кадров. Но США – очень устойчивое государство. У нас работает система сдержек и противовесов. Несмотря ни на что, мы думаем, что все, в итоге, будет хорошо. Конечно, переходный период займет некоторое время, но США останется сильным государством, и мы сделаем все возможное для увеличения поддержки Украины, в особенности, в военной сфере.

Как известно, у Трампа нет политического опыта. В этой связи, некоторые эксперты считают, что другие, более опытные республиканцы, смогут им легко манипулировать. Каково ваше мнение по этому поводу?

Трамп – не политик, но я считаю, что мы его недооценили. Когда он подал заявку, многие не воспринимали его всерьез. Но вот, как видим, он победил. Он переманеврировал всех остальных кандидатов.

В то же время, многие кандидаты от Демократов не стали баллотироваться, поскольку полагали, что Хиллари Клинтон неуязвима. Берни Сандерс решился баллотироваться на закате карьеры и даже он доказал, что Клинтон - не такая уж неуязвимая. И вот выходит Трамп и тоже доказывает, что она вовсе не является таковой.

Так что все профессионалы от политики оказались неправы в этой недооценке разочарованности американцев в бюрократии. Трамп доказал, что он может встряхнуть Вашингтон.

А если бы с Трампом состязался Берни Сандерс, у него были бы шансы победить?

Это как выйти на футбольное поле сражаться за победу через день после того, как игра окончена. Это все спекуляции. Ведь Сандерса тоже всерьез никто не воспринимал. А он вдруг стал серьезным соперником для Хиллари… Но ему не суждено было быть номинированным.

Многие утверждают, что у Трампа есть связи с Россией, лично с Путиным, что вы на это скажете?

У меня не вызывает сомнения, что Трамп – очень независимый человек. Да, он занимался бизнесом со многими странами. Да, некоторые его комментарии вызывали у людей серьезное беспокойство. Но я не сомневаюсь, что он не просил Путина вмешиваться в выборы. Путин ведь и сам знал, что Хиллари ему не друг. Она четко дала это понять, когда покидала пост госсекретаря. Она написала тогда: «Остерегайтесь Путина».

Разведчики Путина, безусловно, могли пробраться в интернет, заполучить эту электронную корреспонденцию и слить ее Wikileaks. Нельзя сказать, что Путин не мог этого сделать.

Он вообще любит вмешиваться в выборы во многих странах. Он вмешивается в Украину, в Сирию… Он хочет дестабилизировать Европу. Он - шахматный гроссмейстер. Поэтому я бы не стал отрицать, что он способен был сделать что-то подобное, чтобы повлиять на исход выборов в США. Но никто не может знать, просил ли его кто-то об этом из Штатов и поддерживал ли его в этих поступках.

Я полагаю, Трамп и его советники внимательно ознакомятся с ситуацией в мире. Советники объяснят Трампу, что сделал Путин. И я не думаю, что будут какие-то уступки Путину со стороны США. Конечно, Трамп будет работать над новыми соглашениями с ЕС, НАТО, а также с Путиным. Он хочет новой эры взаимоотношений со многими лидерами, не только с президентом РФ. Но, я думаю, он останется прагматичным человеком и не будет торговаться интересами США ни с кем, тем более, с Путиным.

Трамп обыграл всю республиканскую элиту. Какой эффект это может возыметь в предстоящих процессах принятия решений, как это повлияет на его отношения с Конгрессом?

Несомненно, у него меньше связей в Сенате и Конгрессе, чем у какого-либо другого кандидата. Вашингтон – это город, где все решают связи. Эта ситуация была бы совсем иной, стань президентом Клинтон. Спикер и Палата Представителей достаточно прохладно относятся к Трампу. И, безусловно, без Сената и Конгресса Трамп не может делать то, что он пожелает – построить стену или что-то еще… Ему нужна поддержка, без нее он не может справиться сам. Это не то, что Путин, у которого в России тотальный контроль – и в экономическом, и в политическом плане.

Некоторые из друзей Путина – Пол Манафорт, Картер Пейдж, Майкл Флинн – обладают очень близкими связями в России. Можем ли мы ожидать, что эти люди будут влиять на процесс принятия решений Дональдом Трампом?

Путин тратит огромные средства на пропаганду в Вашингтоне, на всякие консалтинговые фирмы… И, конечно же, он будет продолжать активничать на всех фронтах, чтобы повлиять на новую администрацию. Я не думаю, что Трамп будет таким уж шелковым с Путиным. Хотя у Путина действительно неограниченные ресурсы, он силен и эффективен. Поэтому мы будем объяснять всем, что нужно быть начеку по поводу российского влияния и нужно обеспокоиться этим вопросом всерьез.

Вы можете более детально рассказать о российском лобби в Вашингтоне?

Российское лобби в США весьма сильно. Как вы знаете, большинство европейских и американских корпораций делают бизнес в России. Большинство наших корпораций инвестировали в РФ в 200 раз больше денег, чем в Украину. Бизнес любит делать бизнес. Мы знаем, что многие немецкие компании хотели бы, чтобы санкции были смягчены. Дело не в том, что они поддерживают Путина. Это просто жесткие деловые решения. А в Вашингтоне российское лобби всегда было сильным, и в период правления Путина оно лишь усилилось.

Основным сигналом со стороны тех, кто поддерживает Украину, будет «надо быть начеку» и «будьте осторожны», обращайте внимание на влияние РФ, потому что оно огромно и хорошо подпитывается деньгами. Российские силы и пророссийские силы - очень могущественны как в США, так и во всем мире.

Вы можете назвать конкретные американские компании или конкретных политиков в США, которые занимают откровенно пророссийскую позицию?

Ну, здесь как посмотреть – она пророссийская или «про-деловая»… Американско-российский деловой совет ежегодно проводит встречи в Сан Франциско. И если посмотреть на программу встречи, вы увидите логотипы около 50 известных американских корпораций, поддерживающих эти встречи. Делают ли они это из политических убеждений или потому, что поддерживают Путина? Нет. Они там из-за бизнес-возможностей. Конечно, они хотят делать бизнес в Китае, России, Иране, в других странах. Но я бы не стал их всех очернять.

Я не буду бросаться названиями, но, действительно, мы видим, что есть влияние. Ведь Россия предоставляет возможность для бизнеса сделать этот конфликт менее дорогим для них, открыться им.

Как настоящий диктатор, Путин не должен идти в Думу с просьбой согласовать бомбежки Сирии. Он просто бомбит. Дестабилизировать восток Украины? Он просто это делает. Поэтому, во многих смыслах, он очень могущественный лидер-разрушитель, он – то зло, с которым приходится иметь дело.

Можем ли мы ожидать перезагрузки отношений США и России?

Точно так же, когда Обама вступал в должность и назначал Хиллари Клинтон Госсекретарем, все говорили о «перезагрузке» отношений с Россией. Но это не сработало.

Каждая новая администрация пытается понять, как можно улучшить отношения, а каждая страна, в свою очередь, выходит с предложением о том, что вот он - шанс начать все заново. Поэтому, безусловно, Путин будет пытаться сделать все возможное, чтобы все санкции были сняты.

Вы верите в то, что начнется новая «холодная война» между США и Россией?

Как по мне, «холодная война» уже идет. Путин дал понять, что он считает развал СССР наибольшей катастрофой столетия. Он также дал всем понять, что он желает усилить Россию, заявляя, что «все мои соседи находятся в зоне моего влияния». Вместо того, чтобы сосредоточиться на экономическом развитии России, этой огромной страны, которая нуждается в каждой копейке, что у нее есть, его главная цель, по-моему, – это расширить сферу влияния России. И он не делает из этого большой тайны. У него есть одна стратегия – блокировать влияние США и Европы, унизить эти страны, как только можно.

Кто из кандидатов на высшие посты в новой администрации президента США мог бы сыграть положительную роль для Украины, а от кого можно ожидать проблем?

Наибольшая поддержка для Украины сосредоточена на Капитолийском Холме. У нас много сильных сенаторов и конгрессменов, которые призывали американское правительство делать больше для Украины, особенно в части, касающейся предоставления оборонного вооружения. Белый Дом установил лимит на то, что они готовы предоставить Украине в ответ на действия Путина. Сенатор МакКейн вернулся в Сенат, возглавляет комитет по вопросам вооруженных сил. Он – большой друг Украины. Сенатор Коркер вернулся. Он - огромный сторонник Украины, особенно, что касается вопросов обороны.

В Вашингтоне грядет большая битва, но я полагаю, что новая администрация будет склонна предоставлять Украине поддержку. Я надеюсь, что Белый Дом не будет препятствовать.

В то же время, безусловно, Путин будет использовать все имеющиеся у него рычаги, чтобы убедить их не помогать Украине. Поэтому да, грядет большая битва.

Следует ли нам воспринимать победу Трампа как сигнал украинскому истеблишменту, что необходимо полагаться лишь на свои возможности и взять на себя всю ответственность за то, что происходит в Украине?

В деловых кругах, в правительстве США, все друзья Украины твердят украинским властям со времен Оранжевой Революции: «Вам, ребята, нужно исправиться, вам нужно улучшать экономику, делать ее проще…» Конечно, все пошло прахом с приходом Януковича, но после Революции Достоинства основным посланием друзей Украины было: «Мы многое сделали для вас, мы были с вами, сейчас мы добились, что МВФ вернулся с миллиардами долларов, правительство США дало гарантии на 3 млрд долларов по вашим ценным бумагам, мы вложили все эти деньги, но теперь ваша очередь».

Секретарь по вопросам коммерции Пенни Притцкер три раза приезжала в Украину, и она тоже говорила о том, что США, в принципе, сделали, что могли, и теперь дело за самой Украиной. Только затем последует дополнительная помощь.

Европа, в принципе, говорит то же самое. В Европе чувствуется «усталость от Украины», так как там масса своих проблем. И США тоже столкнулись с кризисами – в Северной Корее, Иране, Афганистане, Ираке… И вот, вдруг, Украину столкнули вниз в списке приоритетов из-за других проблем по всему миру.

Основной посыл в том, что необходимо строить сильную Украину, и это будет наилучшей защитой от Путина. Мы желаем помочь вам построить сильную Украину, но мы не в состоянии сделать это сами. Вам нужно делать больше.

Есть ли разочарованность в этом правительстве? Конечно есть. Западные партнеры считают, что можно было бы сделать больше, укрепить Украину изнутри. Поэтому посыл не меняется еще со времен Революции Достоинства: соберитесь, вам нужны реформы, делайте больше для самих себя до того, как мы сможем вам еще как-то помочь. И, кстати, посыл новой администрации в Вашингтоне будет таким же.

Можем ли мы рассчитывать на более плотное сотрудничество с МФВ, Всемирным банком и другими финансовыми организациями?

МВФ предоставил Украине огромный пакет помощи. И это было не только финансовое, но и политическое решение членов МВФ поддержать Украину. Поэтому нельзя на самом деле просить их сделать намного больше, а Украине не следует одалживать еще больше денег у других. Нужно создавать богатство внутри Украины. Не представляю, куда дальше можно расширять программу с МВФ.

У Всемирного Банка здесь огромная программа, но большой проблемой является то, что Украина недоиспользует его средства. ЕБРР – самый большой инвестор здесь, и проблема в том, что они не видят сильных бизнес предложений, которые они могли бы проинвестировать. Поэтому ЕБРР не может сделать намного больше до тех пор, пока здесь не улучшится экономическая ситуация. И от МВФ вам не стоит ждать еще большей помощи, ведь это значит одалживать еще больше денег.

Вам нужно, чтобы Украина была экономически самодостаточной. Открытая частная инвестиционная корпорация говорит, что готова инвестировать в различные бизнес проекты, но они должны быть разумны, в них должен быть смысл. ЕБРР, в свою очередь, ждет лучших предложений от правительства. И конечно, крупные финансовые организации хотели бы делать больше, но деловой климат все еще очень рискованный, он особо не улучшился.

Очень серьезная проблема в том, что все говорят: они устали за эти 25 лет быть постоянными жертвами коррумпированных судей и прокуроров. Украина не осознает, говорят они, что мы можем пойти с этими деньгами в Польшу, в Чехию или куда-нибудь еще, чтобы меньше рисковать.

Во-вторых, они устали от давления налоговой и коррумпированной, неэффективной бюрократии, оставшейся с советских времен. Поэтому большинство инвесторов говорят, что не будут вливать новых денег в Украину в 2017 году, а подождут до 2018-го.

Так что, откровенно говоря, сильнейшие мировые экономики и крупнейшие финансовые организации не будут усиливать свою помощь Украине до тех пор, пока Украина сама не сделает что-то для себя. Наши оборонщики заявляют, что ваша оборонная промышленность настолько бюрократизирована и засекречена, что невозможно заключать сделки. Наша космическая отрасль, кстати, говорит о том же. Откровенно говоря, это не мир недорабатывает в плане помощи Украине, а сама Украина.

Каковы ваши рекомендации украинскому правительству по поводу того, как стимулировать экономическое развитие и привлекать новые инвестиции?

В первую очередь, мы хотели бы видеть более внушительную реформу судов, в вопросах, касающихся судей и прокуроров. Какие-то реформы были проведены, но этого недостаточно. До сих пор на должностях находятся некоторые судьи, которые за взятки выносили решения против международных корпораций.

Украине следует сделать две-три вещи, на которые страна способна, чтобы провести что-то вроде линии разграничения и привлечь внимание международного делового сообщества. Сейчас же международное деловое сообщество согласно с тем, что какие-то реформы были проведены, но этого недостаточно.

Украина не может вот так просто сидеть и хвастаться тем, что сделано. Международный бизнес проявит свое отношение деньгами. Разве компании массово уходят из Украины? Нет. А инвестируют ли они больше денег? Тоже нет. Правительству необходимо принять этот факт. Также должны быть улучшения в сфере администрирования налогов, ведь эти ребята могут годами мурыжить налоговые производства, и это имеет крайне отрицательный эффект.

Говорили ли вы об этом руководителю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову?

Да, говорил. Действительно, имеет место отрицательный эффект.

Кроме того, долгое время НБУ запрещал выводить доходы с территории Украины и устанавливал невероятные ограничения по валютным операциям, заявляя, что на то есть веские причины. Вы даже не представляете, сколько руководителей говорили мне: «Даже не думай обсуждать со мной дополнительные инвестиции в Украину до тех пор, пока мы не сможем выводить что-то из заработанного. Пусть у нас не будет этого заработка, пусть мы не пожелаем выводить его, но работать с осознанием того, что нам нельзя этого делать, невозможно».

Есть одна американская компания, которая хотела заработать здесь много денег и внесла предоплату по налогам, что положено по местному законодательству. Теперь они хотят вернуть свои деньги, но не могут, потому что украинское правительство не заложило в бюджет средств, чтобы вернуть этим людям предоплаченные налоги.

Поразительно, как украинские власти не понимают, что дьявол кроется в деталях. Когда ты не можешь вернуть свои налоги, когда ты связан пятилетним налоговым производством, когда твоим топ-менеджерам угрожают уголовным преследованием, это посылает негативный сигнал в штаб-квартиры корпораций. И они задумываются: «У нас есть 25 стран, куда мы могли бы вложить свои средства, и Украина явно на дне этого списка». Эти проблемы являются раздражителем для руководителей компаний. Все дело в защите частной собственности. Все очень просто.

Денис Яцишин, Тарас Косюк