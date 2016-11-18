Будем стоять бок-о-бок: Британский посол пообещала поддержку Украине независимо от Brexit
Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заверила в дальнейшей поддержке Украины независимо от результатов референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, об этом она сказала во время встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубием.
Кроме того, британский посол подчеркнула, что будет настаивать на расширении сотрудничества парламентов Украины и Великобритании.
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«Стоим и будем стоять бок о бок с вашей страной. Поддерживали и будем поддерживать, независимо от результатов нашего референдума в стране»,- заверила она и отметила необходимость расширения сотрудничества на уровне парламентов обеих стран, что «будет способствовать повышению институциональной способности парламентов и обмена опытом».
Ранее Джудит Гоф также уверяла, что выход Британии из ЕС не повлияет на отношения с Украиной.
"Я не думаю, что это имеет существенное влияние. Если вы вспомните один из первых визитов нашего секретаря по иностранным делам (государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества Бориса Джонсона - УНИАН) до Украины с того времени, как его назначили, он был очень четким в выражении поддержки Соединенного Королевства Украине и по продолжение нашей поддержки Украины", - заявила Гоф.