Будем стоять бок-о-бок: Британский посол пообещала поддержку Украине независимо от Brexit

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, об этом она сказала во время встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубием.

Кроме того, британский посол подчеркнула, что будет настаивать на расширении сотрудничества парламентов Украины и Великобритании.

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«Стоим и будем стоять бок о бок с вашей страной. Поддерживали и будем поддерживать, независимо от результатов нашего референдума в стране»,- заверила она и отметила необходимость расширения сотрудничества на уровне парламентов обеих стран, что «будет способствовать повышению институциональной способности парламентов и обмена опытом».

Ранее Джудит Гоф также уверяла, что выход Британии из ЕС не повлияет на отношения с Украиной.

"Я не думаю, что это имеет существенное влияние. Если вы вспомните один из первых визитов нашего секретаря по иностранным делам (государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества Бориса Джонсона - УНИАН) до Украины с того времени, как его назначили, он был очень четким в выражении поддержки Соединенного Королевства Украине и по продолжение нашей поддержки Украины", - заявила Гоф.