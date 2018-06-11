Мировой кризис: 6% боятся голода, 30% видят позитив в ослаблении России, 20% – Америки

Свыше 40% посетителей сайта могут потерять работу... “Наша жизнь – сплошной кризис”... “В головах у них кризис”... “Истерика политиков давит на психику”... Почти 70% посетителей сайта УНИАН испытали на себе влияние экономического кризиса. Свыше 40% опрошенных предвидят возможность потери работы. Боятся сокращения текущих доходов треть респондентов. Почти треть не испытала никакого или значительного влияния кризиса, и только 7% – не боятся его последствий. Свыше 6% опасаются голода. Среди позитивных результатов мирового кризиса более чем треть посетителей назвали обнаружение новых энергоресурсов и путей экономического роста, еще почти треть – ослабление России.

УНИАН на своем сайте провел серию опросов на тему мирового экономического кризиса. На вопрос “Ощущаете ли Вы лично влияние экономического кризиса?” посетители сайта ответили следующим образом:

Да – 68,1% Ощущаю, но незначительно –16,4% Нет – 14,9% Другое – 0,6%. Всего по состоянию на 18 ноября (9.00) на этот вопрос ответили 5300 респондентов.

Среди “собственных ответов”, полученных УНИАН, интересны следующие (разобьем на тематические группы):

1. Ощущаю кризис: “Еще как ощущаю (специально положила деньги на мобильный депозит, на котором самый низкий процент, поскольку деньги могут понадобиться в любой момент. 15 октября пришла в банк – деньги не отдают)”; “Мы идем к бедности, которой мир еще не видел, – после такого богатства и гламура, как у нас сегодня”; “Это олигархи ощущают, а нам просто конец”; “Мою сестру сократили в банке, а у нее маленький ребенок!”; “Цены растут, зарплату заморозили, в этом месяце только 400 грн. из 2500 выплатили, тотальное сокращение “по собственному желанию” – вот вам, блин, экономический кризис!”; “Не ощущают лишь мертвые и сумасшедшие”; “Очень сильно”; “Ужас!”; “Пока еще нет, но, думаю, ждать недолго”.

2. Кризис у нас всегда: “Наша жизнь – сплошной кризис, благодаря политикам”. “Восьмой год не получаю пенсию, живую на иждивении дочки, – у меня кризис всегда”; “Оно как-то всегда кризисно в этой жизни”;

3. Кризис – фикция: “Это не кризис, это наши руководители нас так напрягают”; “Кризис – выдумка наших правителей”; “Физически нет, но истерика политиков давит на психику”; “Это все бред!”; “В Украине кризис – выдумка, а мировой – из-за ФРС США”; “Экономический кризис – иллюзия, ложь, и не стоит на нее вестись”; “В головах у них кризис”; “Кризис – это миф, реальным следствием которого является ограбление обывателей”.

4. Агрессивные призывы: “Ну что, хохлы, нажрались капитализма вволю, по самые уши? Меняйте общественно-экономическую систему!”; “Идиоты – вы хоть бы в сроках разобрались: это финансовый кризис, а не экономический!”

Среди угроз, которые может принести экономический кризис, участники опроса выделили сокращение собственных доходов, возможность потерять работу, а также люмпенизацию и криминализацию общества (вместе эти три позиции набрали 73%).

Ответы на вопрос “Чего Вы больше всего опасаетесь во время кризиса?” распределись следующим образом:

Сокращения моих текущих доходов – 33,5% Потери работы – 22,6% Люмпенизации и криминализации общества – 17,0% Голода – 6,2% Невозможности забрать из банка сбережения – 4,9% Невозможности выгодно реализовать активы (недвижимость, ценные бумаги и тому подобное) – 2,1% Паралича строительной отрасли (внес деньги в строительство) – 1,4% Паралича работы коммунальных служб, обветшания дорог и тому подобного – 1,2% Ничего не опасаюсь – 7,0% Не знаю – 2,4% Другое – 1,8%. Всего по состоянию на 18 ноября (9.00) на этот вопрос ответили 3539 респондентов.

Вот “собственные ответы”, отправленные пользователями сайта:

1. О преступности: “Оказаться без пистолета в полночь на Троещине”; “Бандитизма”; “Мне становится страшно от того произвола, который сейчас делается. Вся власть и весь бизнес – преступники. Так людей и до суицида можно довести”.

2. О политиках и политике: “Опасаюсь, что не уберут ВР в ближайшее время”; “Что не будет выборов”; “Идиотов от власти, которые сеют панику”; “Непредсказуемости действий Ющенко”; “Дурней при власти”; “Идиотства нашего руководства”; “Оранжевых при власти”; “Развала страны”.

3. О войне: “Московской агрессии”; “Войны с Россией”; “Кацапов”; “Войны”; “Войны, а все другое – переживем”;

4. Об экономике и социальных проблемах: “Не смогу погасить кредит”; “Невозможности выплачивать кредит”; “Подорожания тарифов на проезд в дизеле Смила–Черкасы”; “Упадка среднего и малого бизнеса”; “Обнищания и бедности”; “Нищеты”; “Гиперинфляции”; “Упадка экономики и политической анархии”; “Боюсь за студентов: где им искать работу?”; “Обесценивания зарплаты”; “Снижения зарплаты”.

5. Обобщение: “Всего перечисленного”; “Что будет, еще хуже”; “Хаоса”; “Возвращения к 90-м годам”.

6. Моральные аспекты: “Духовного голодомора украинцев”; “Несправедливости”; “Надеюсь на Господа”;

7. Оптимистичные взгляды: “Все будет хорошо”; “Когда ничего не случилось – бояться по-дурацки, если произошло – уже не нужно”.

8. О Евро–2012: “Потери Украиной права проводить Евро–2012”.

Отдельно мы формулировали вопрос о возможности потерять работу. На вопрос “Можете ли Вы потерять работу в связи с экономическим кризисом?” мы получили такие ответы:

Да – 40,9% Нет – 30,0% Не знаю – 20,6% Не имею работы – 7,3% Другое – 1,1%.

Всего по состоянию на 18 ноября (9.00) на этот вопрос ответили 7113 респондента.

Поступили десятки “собственных вариантов” ответа. Вот самые характерные:

1.Неопределенные: “Самому интересно”; “Не хочу сглазить”; “Хрен его знает”; “А разве я знаю?”; “А кто его знает?”; “Никто не знает”.

2. Пессимистические: “При Азарове – да”; “Экономический кризис приведет к нехватке средств, а это, в свою очередь – к невозможности платить зарплату. А тут еще и Президент в выборы играется”; “Уволюсь сам”; “Уже потерял”; “Уже ухудшились заработки”; “Могу потерять бизнес”; “Уже”; “Уже потерял”; “Я уже ее потерял”; “Обязательно, а затем – на свалку”; “Частично теряю зарплату”; “Если кризис затянется, то это неминуемо, и для очень многих. Моя семья уже в нынешнем году вырастила овощи на зиму, хотя давно этого не делали”; “Могу потерять и без связи с кризисом”; “И без кризиса могу”.

3. Оптимистичные, бравурные: “Не дождетесь!”; “Я работаю в Украине через Интернет на США”; “А мне пофиг”; “Нужно работать на себя”; “Не буду жалеть”; “Надеюсь, что нет”; “Я сам работодатель”; “Я буду работать на себя вечно”; “Я частник, сама себя не уволю”; “На моей работе это (кризис) не суть важно”; “Я, напротив – получу работу”; “Вряд ли”.

4. Безразличные, остроумные: “Работа потеряет меня”; “А мне по барабану”.

Для разнообразия мы спросили также о возможных позитивных аспектах мирового кризиса. Вопрос был сформулирован таким образом: “Что из возможных последствий мирового кризиса Вы считали бы позитивом (выделите главное)?”

Результаты опроса не были слишком неожиданными:

Обнаружение новых энергоресурсов и путей экономического роста – 35,3% Ослабление России – 30,7% Ослабление позиций США в мире – 20,5% Крупное перераспределение собственности – 4,8%; Инфляция твердых валют (доллара, евро) – 2,8% Усиление роли Китая, Индии и тому подобное – 2,3% Другое – 3,6%.

Всего по состоянию на 18 ноября (9.00) на этот вопрос ответил 3191 респондент.

Тематически “собственные ответы” можно распределить следующим образом:

1. Социально-экономический блок: “Модернизация украинской экономики”; “Очищение экономики”; “Очищение от виртуальных средств”; “Обогатиться самому”; “Конец капитализма”; “Национализация банковской системы и стратегических объектов национальной экономики Украины”; “Толчок к дальнейшему росту производства”; “Падение цен на бензин”; “Резкое сокращение спекулятивных структур как в мире, так и в Украине в частности”; “Падение цен на нефть”.

2. Политический блок: “Свержение Путина и расцвет России”; “Виселицы и политики на них”; “Полная анархия”; “Россия оставит Украину в покое”.

3. Ответы респондентов из России: “Падение оранжевой власти в Украине”; “Присоединение Россией исконных территорий”; “Все пункты – дурня”; “Кто у вас вопросы составляет – школьники?”; “Какой балбес составлял перечень вариантов?”; “Усиление России”; “Упадок Украины и ее окончательный распад”; “Ослабление Украины”.

4. Морально-этический блок: “Прозрение шароварных патриотов”; “Осознание, что человек не Бог, нужно не забывать, что есть что-то большее, чем наша короткая жизнь на земле”; “Человечество значительно быстрее дойдет туда, куда должно дойти”.

5. Негативистский блок: “Позитива не будет”; “Ничего”; “Ничего в Украине не изменится”; “Все плохо”.

В целом во всех опросах относительно последствий экономического кризиса на украинско- и русскоязычной версиях сайта приняли участие 19143 респондента (по состоянию на 9.00 18 ноября).

Оксана Охримчук, по заказу УНИАН