Порошенко применил право вето к закону о господдержке кинематографии

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отмечает необходимость усиления государственной поддержки кинематографии в Украине. Развитие и реформирование национального кинематографа предусмотренные Стратегией устойчивого развития «Украина – 2020».

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Глава государства отмечает, что Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине», который поступил на подпись, имеет ряд положительных норм, которые будут способствовать созданию условий для развития кинопроизводства, внедрению прозрачных процедур осуществления финансирования проектов, заложит основу для обеспечения прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

В то же время, президент вернул данный Закон в Верховную Раду с предложениями для доработки с целью приведения его положений в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса, в согласовании с нормами других законодательных актов.

Глава государства считает целесообразным доработать предложенный Законом механизм предоставления государственной субвенции для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма, с учетом принципов, определенных бюджетным и налоговым законодательством, изложив его в отдельном законе.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине» (регистрационный номер 3081-д).

Законом предусмотрено, что государственная поддержка кинематографии осуществляется за счет средств Государственного фонда поддержки кинематографии Украины. Источниками формирования Фонда являются, в частности, средства общего фонда государственного бюджета Украины в размере не менее 0,2 процента расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год. Финансовая поддержка кинематографии может осуществляться за счет грантов, подарков, благотворительных взносов, пожертвований и средств местных бюджетов.