ВР приняла закон о государственной поддержке кинематографии в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 230 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что государственная поддержка кинематографии осуществляется за счет средств Государственного фонда поддержки кинематографии Украины. Источниками формирования Фонда являются, в частности, средства общего фонда государственного бюджета Украины в размере не менее 0,2 процента расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год. Финансовая поддержка кинематографии может осуществляться за счет грантов, подарков, благотворительных взносов, пожертвований и средств местных бюджетов.

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Законом также предусмотрено предоставление государственной субсидии на производство (создание) фильма (игрового, анимационного и т.п), объем которой не может превышать 80 процентов общей сметной стоимости производства фильма. Кроме того, в документе определены условия предоставления государственной поддержки субъектам кинематографии.

Для эффективного распоряжения средствами закон предусматривает создание Совета по государственной поддержке кинематографии в составе девяти человек, члены которой назначаются сроком на два года.

В Заключительных положениях закона отмечается, что вносятся изменения в статью 176 Уголовного кодекса Украины. Этими изменениями предусмотрена ответственность за незаконное воспроизведение, распространение произведений науки, литературы и искусства, компьютерных программ и баз данных, а также за незаконное воспроизведение, распространение фонограмм, видеограмм и программ вещания, их незаконное тиражирование и распространение на аудио- и видеокассетах, дискетах, других носителях информации, камкординг, кардшейринг или иное умышленное нарушение авторского права и смежных прав, а также финансирование таких действий, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере.

Также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям, нарушения условий и правил, определяющих порядок пресечения нарушений авторского права и/или смежных прав с использованием сети Интернет, в том числе несовершение владельцем веб-сайта, поставщиком услуг хостинга действий по предотвращению доступа пользователей сети Интернет к объектам авторского права и/или смежных прав, непредоставление или несвоевременное предоставление ответа на заявление субъекта авторского права и/или смежных прав владельцем веб-сайта, поставщиком услуг хостинга, приведение заведомо недостоверных сведений в ответе на заявление субъекта авторского права и/или смежных прав, а также неразмещение владельцами веб-сайтов, поставщиками услуг хостинга на собственных веб-сайтах и в публичных базах данных записей о доменных именах (WHOIS) достоверной информации о себе влекут за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут за собой наложение штрафа от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, документом определено, что при нарушении любым лицом авторского права и (или) смежных прав, совершенном с использованием сети Интернет, субъект авторского права и (или) смежных прав имеет право обратиться к владельцу веб-сайта и (или) веб-страницы, на котором (которой) размещена или иным способом использована соответствующая электронная (цифровая) информация, с заявлением о прекращении нарушения.