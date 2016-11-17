Канада и Россия провели секретные переговоры по Украине - Reuters

Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел РФ передает Reuters.

"Несмотря на то, что публично Канада придерживается жесткой линии в отношении России, высокопоставленный канадский дипломат в начале этого месяца без огласки посетил Москву, где обсудил вопросы, связанные с Украиной и Сирией", - говорится в сообщении.

Этим, отмечает Reuters, представитель МИД Канады вызвал беспокойство оппозиции, что Оттава может двигаться в сторону ослабления санкций.

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По информации издания, 1 ноября в Москве встретились руководитель политического отдела МИД Канады Марк Гвоздецкий и заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Этот визит - первый подобный за год, прошедший со времени победы на выборах Либеральной партии во главе с Джастином Трюдо. Его предшественник на посту главы правительства Стивен Харпер наложил на Россию серьезные ограничительные меры из-за поддержки ею боевиков в Украине", - напомнили в Reuters.

Ранее министр иностранных дел Канады Стефан Дион призвал все страны сохранить санкции против России из-за ее действий в Украине.

"Поведение России в Украине и в Сирии по меньшей мере проблематичное. Поэтому важно быть очень откровенными в наших отношениях с Россией", - заявил Дион.