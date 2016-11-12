МИД Канады призывает все страны сохранить санкции против России
06:02, 12 ноября 2016Политика
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Министр иностранных дел Канады Стефан Дион призвал все страны сохранить санкции против России за действия в Украине.
Глава МИД Канады Стефан Дион / REUTERS
Об этом Дион заявил на конференции в столице Эфиопии Аддис-Абебе, передает Reuters.
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"Поведение России в Украине и в Сирии по меньшей мере проблематично. Поэтому важно быть очень откровенными в наших отношениях с Россией", - заявил Дион.
"Что касается Украины - существуют санкции, и Канада настаивает на том, чтобы все страны были очень жесткими по отношению к этим санкциям", - добавил глава МИД Канады.
Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз намерен продлить санкции против России в декабре. В ЕС не исключают, что после того, как Трамп вступит в должность президента США, продление санкций может усложниться.
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