МИД Канады призывает все страны сохранить санкции против России

Об этом Дион заявил на конференции в столице Эфиопии Аддис-Абебе, передает Reuters.

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"Поведение России в Украине и в Сирии по меньшей мере проблематично. Поэтому важно быть очень откровенными в наших отношениях с Россией", - заявил Дион.

"Что касается Украины - существуют санкции, и Канада настаивает на том, чтобы все страны были очень жесткими по отношению к этим санкциям", - добавил глава МИД Канады.

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз намерен продлить санкции против России в декабре. В ЕС не исключают, что после того, как Трамп вступит в должность президента США, продление санкций может усложниться.