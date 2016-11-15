Беларусь пыталась заблокировать рассмотрение резолюции по Крыму в комитете ООН - замглавы МИД

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица написал в Twitter.

"Беларусь в ООН пыталась остановить рассмотрение всех резолюций в 3 Комитете по правам человека, в том числе в Крыму, но потерпела поражение", - написал Кислица.

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Также он сообщил: "Параллельный мир: Россия только заявила в 3 Комитете ГАООН: рассмотрение прав человека способствует конфронтации между странами мира".

В свою очередь первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в Faсebook сообщила, что против инициативы Беларуси проголосовали 101 страна-член ООН, воздержались – 37, «за» - 32.

По ее словам, Беларусь вынесла на голосование комитета предложение вообще не рассматривать повестку дня (no action motion).

"Белорусы (очевидно ясно, кто за ними) пытались блокировать рассмотрение крымского вопроса, пользуясь процедурой no action motion. Впрочем, эта процедура предусматривает "пакетный" подход, то есть голосование происходит по всей повестки дня. Напомню, сегодня запланированы 4: КНДР, Иран, Сирия, Крым", - заявила Джапарова.

Также она опубликовала список 32 стран, которые поддержали предложение Беларуси. В частности, это Алжир, Ангола, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Бруней, Бурунди, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Кения, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сингапур, Судан, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Ирак, Нигерия и Эритрея.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 23.00 по киевскому времени в третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, которая фокусируется на тематике прав человека, запланировано голосование по проекту резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», инициированного Украиной. Целью проекта является защита конституционных прав граждан Украины на территории временно оккупированного украинского полуострова.

В документе осуждаются массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и содержится призыв к России как государству-оккупанту придерживаться своих обязательств согласно международному праву.

В проекте резолюции также отмечается необходимость освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и отмене решения о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Документ призывает Россию предоставить международным правозащитным механизмам, прежде всего миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине, беспрепятственный доступ в Крым с целью обеспечения мониторинга ситуации с правами человека, а также обращается в управление верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой подготовить отдельный тематический отчет о ситуации на оккупированном полуострове.