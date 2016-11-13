Молдова выбирает президента: на некоторых участках не хватило бюллетеней

Член Центральной избирательной комиссии Серджиу Гурдуза попросил прощения за то, что государство не было в состоянии обеспечить бюллетенями и выражает сожаление в связи с недостатками в процессе голосования. Об этом сообщает молдавское издание RISE.

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«Я прошу прощения у граждан, которые не успели и не смогут проголосовать. Как у тех, кто за рубежом, так и у тех, кто в стране, которым пришлось пройти путь в сотни километров, но им не хватило бюллетеней. С моей стороны будет ошибкой сказать, что это произошло из-за законодательства. Должен признать, что государство оказалось неспособным обеспечить право голоса каждого», - сказал Гурдуза.

Одновременно председатель ЦИК Алина Руссу констатировала, что мобилизация населения превзошла все ожидания.

Избирательные участки в Молдове закрылись в 21:00. Явка на выборах составила 53,3%. Но это еще не окончательные результаты. В связи с разницей во времени некоторые избирательные участки за рубежом еще не закрылись. В первом туре явка составила 48,95%.

К 20:00 проголосовали около 1,58 млн граждан, что составляет 52,8% избирателей. За границей проголосовали свыше 125 тыс. граждан.

Как сообщает Радио Свобода в Молдове, на этих выборах не было экзит-полов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют лидер Партии социалистов Игорь Додон и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (7:00 по Киеву) и закроются в 21:00. Согласно результатам первого тура выборов, которые прошли 30 октября, Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. В частности, за Додона граждане Молдовы отдали 680 тыс. 550 голосов, за Санду - 549 тыс. 152 голосов.

В голосовании тогда приняли участие 1 млн 440 тыс. 733 избирателя, что составляет 1/3 от числа лиц, внесенных в списки избирателей.