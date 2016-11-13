Глава-миллионер Хмельницкой ОГА получал пособие по безработице (документ)
11:58, 13 ноября 2016Политика
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Председатель Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук задекларировал пособие по безработице, при этом у политика 15 млн грн сбережений.
Корнийчук просил пособие по безработице / adm-km.gov.ua
В 2015 году Корнийчук получил 57,5 тыс. грн в виде пособия по безработице, говорится в его электронной декларации.
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Кроме того, председатель Хмельницкой ОГА задекларировал свыше 62 тыс. грн на счету в банке, а наличными - 6 млн грн и $100 тыс.
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Также чиновник задекларировал 121 га земли.
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А по уровню доходов Корнийчук входит в десятку самых богатых глав ОГА страны.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября истек срок, в течение которого украинские чиновники могли внести исправления или уточнения в свои е-декларации.
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