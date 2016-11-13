Глава-миллионер Хмельницкой ОГА получал пособие по безработице (документ)

11:58, 13 ноября 2016
Политика
9161 4

Председатель Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук задекларировал пособие по безработице, при этом у политика 15 млн грн сбережений.

Корнийчук просил пособие по безработице / adm-km.gov.ua

В 2015 году Корнийчук получил 57,5 тыс. грн в виде пособия по безработице, говорится в его электронной декларации.

Скриншот

Кроме того, председатель Хмельницкой ОГА задекларировал свыше 62 тыс. грн на счету в банке, а наличными - 6 млн грн и $100 тыс.

Скриншот

Также чиновник задекларировал 121 га земли.

Читайте также"Как мы можем прийти и проверить кэш": в НАПК не знают, как проверять наличные чиновников

А по уровню доходов Корнийчук входит в десятку самых богатых глав ОГА страны.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября истек срок, в течение которого украинские чиновники могли внести исправления или уточнения в свои е-декларации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter