Сегодня в Украину прибудет командующий канадской армией

Об этом в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Завтра будем приветствовать генерала Винника, командующего канадской армией с визитом в Украине", - заявил посол.

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Как сообщал УНИАН, Винник приступил к исполнению обязанностей командующего канадской армии 15 июля 2016 года.