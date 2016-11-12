Сегодня в Украину прибудет командующий канадской армией

01:12, 12 ноября 2016
Политика
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Сегодня в Украину прибудет командующий канадской армией, генерал-лейтенант Пол Винник, который имеет украинское происхождение.

twitter.com/Army_Comd

Об этом в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Завтра будем приветствовать генерала Винника, командующего канадской армией с визитом в Украине", - заявил посол.

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Как сообщал УНИАН, Винник приступил к исполнению обязанностей командующего канадской армии 15 июля 2016 года.

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